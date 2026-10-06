国庆假期第五天全国道路交通平稳有序
新华网 2026-10-06 12:02:24
记者10月5日从公安部交通管理局获悉，国庆假期第五天，全国高速公路、国省道干线公路交通流量持续高位运行。
记者10月5日从公安部交通管理局获悉，国庆假期第五天，全国高速公路、国省道干线公路交通流量持续高位运行。各地公安交管部门针对假期返程出行规律特点，科学部署警力，强化疏导管控，严查突出违法，广泛宣传提示，全力保障交通形势持续安全平稳。除大中城市周边、重点景区周边部分路段、时段出现排队缓行外，全国主要高速公路、国省道干线公路通行总体安全顺畅。
公安部交通管理局提醒广大驾驶人，10月6日将迎来国庆假期返程高峰。返程请提前关注沿途交通、天气变化，合理规划出行路线。长途驾车身体容易疲倦，行车途中若感到疲惫困倦，请及时休息。遇前方车辆缓行或交通事故时，要服从民警指挥，有序排队、依次通行。驶出高速公路时若错过出口，要继续前行至下一出口掉头返回，切勿在出口处强行并线、倒车、逆行。假期亲友聚会多、饮酒多，请牢记“开车不喝酒、喝酒不开车”，切勿心存侥幸。
来 源：新华网
原标题： 国庆假期第五天全国道路交通平稳有序
记者 孙鹏程
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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