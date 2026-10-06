新华网 2026-10-06 11:58:22

法国官员5日说，两名男子前一晚试图穿越英吉利海峡前往英国时在法国水域身亡，另有两名女子因伤入院治疗。

法国官员5日说，两名男子前一晚试图穿越英吉利海峡前往英国时在法国水域身亡，另有两名女子因伤入院治疗。

这起悲剧发生在法国北部贝尔克镇附近水域。法新社援引法国官员的话报道，两名女子皮肤大面积灼伤，已送医治疗，没有生命危险。当地媒体报道说，灼伤为汽油与海水混合时所发生的化学反应导致。

4日夜间，一艘载有120人的移民船从法国海岸出发，约20名移民因挤不上船而落水。救援人员发现了两名心脏骤停的男子和两名受伤的索马里籍女子。检方已对该事件展开调查。

2021年11月24日，移民乘船抵达英国邓杰内斯角海岸。新华社发（史蒂夫·芬恩摄）

上周，包括一名10岁儿童在内的三人试图穿越海峡时死亡。据法新社报道，2026年以来至少24名移民试图穿越法英海上边界时身亡。

近年来，从法国乘小船前往英国东南部海岸的非法移民人数激增，2021年超2.8万人，2022年达创纪录的4.6万人，2025年约4.1万人。

据英国广播公司报道，截至9月27日，今年已有超过1.9万人乘坐小船从法国横渡英吉利海峡偷渡至英国。在反移民情绪日益高涨背景下，打击非法移民成为英国政府执政重点之一。

来 源：新华网

原标题： 两名偷渡客命断英吉利海峡

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com