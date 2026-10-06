两名偷渡客命断英吉利海峡
新华网 2026-10-06 11:58:22
法国官员5日说，两名男子前一晚试图穿越英吉利海峡前往英国时在法国水域身亡，另有两名女子因伤入院治疗。
法国官员5日说，两名男子前一晚试图穿越英吉利海峡前往英国时在法国水域身亡，另有两名女子因伤入院治疗。
这起悲剧发生在法国北部贝尔克镇附近水域。法新社援引法国官员的话报道，两名女子皮肤大面积灼伤，已送医治疗，没有生命危险。当地媒体报道说，灼伤为汽油与海水混合时所发生的化学反应导致。
4日夜间，一艘载有120人的移民船从法国海岸出发，约20名移民因挤不上船而落水。救援人员发现了两名心脏骤停的男子和两名受伤的索马里籍女子。检方已对该事件展开调查。
2021年11月24日，移民乘船抵达英国邓杰内斯角海岸。新华社发（史蒂夫·芬恩摄）
上周，包括一名10岁儿童在内的三人试图穿越海峡时死亡。据法新社报道，2026年以来至少24名移民试图穿越法英海上边界时身亡。
近年来，从法国乘小船前往英国东南部海岸的非法移民人数激增，2021年超2.8万人，2022年达创纪录的4.6万人，2025年约4.1万人。
据英国广播公司报道，截至9月27日，今年已有超过1.9万人乘坐小船从法国横渡英吉利海峡偷渡至英国。在反移民情绪日益高涨背景下，打击非法移民成为英国政府执政重点之一。
来 源：新华网
原标题： 两名偷渡客命断英吉利海峡
记者 陈立希
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
今天试营业！苍南这里有个徒步补给站！社会10-05
-
国庆长假前3天迎客超5.1万人次 乐清柳市瓯潮里“鲜”声夺人社会10-05
-
40万人次流量！瓯海这里人气火爆社会10-05
-
累计接待游客突破1000万人次 在温州园博园领略国风新模样社会10-05
-
全市唯一！瓯海这个社区成功入选全国示范社会10-05
-
国庆假期，这群“00后”在温州各景区当NPC社会10-05
-
“温州很美 并不遥远”登上抖音热搜！国庆假日人气拉满！社会10-05
-
苍泰高速戬州大桥抢抓施工黄金期 桥梁铺架有序推进社会10-05
-
拼至最后一刻!瑞安客场惜败独家报道10-05
-
来“咔鹿里”燃烧卡路里 温州这座“超级体育综合体”即将开业社会10-05