新华网 2026-10-06 11:59:17

从“攒钱盖房子”到“花钱看风景”，越来越多的农村居民开始进入旅游大市场。中国旅游研究院调查显示，2025年农村居民出游意愿高达81%。2026年上半年，农村居民国内出游8.69亿人次，约占国内出游总人次的四分之一。

“等忙完这一阵，我就去北京，看天安门！”国庆假期，陕西西安鄠邑区蔡家坡村迎来客流高峰，63岁的村民刘明侠一边擀面，一边跟记者念叨起这个心愿。

位于秦岭脚下的蔡家坡村，是著名的乡村旅游目的地。依托大量客流，刘明侠在村里开起了面馆，每逢节假日全家齐上阵，一天能卖200多碗。

“以前哪敢想出去旅游，现在村里游客多，生意好，手里也宽裕了，我也想走出家门看看世界。”她说。

刘明侠的想法并非个例。从“攒钱盖房子”到“花钱看风景”，越来越多的农村居民开始进入旅游大市场。中国旅游研究院调查显示，2025年农村居民出游意愿高达81%。2026年上半年，农村居民国内出游8.69亿人次，约占国内出游总人次的四分之一。

7月30日，游客在延安革命纪念馆内参观。新华社记者 李一博 摄

这股出游热潮，在革命圣地延安体现得尤为明显。今年2月，来自新疆库车的68岁村民吐尔逊古丽·阿不地格力来到延安，走进杨家岭、枣园等革命旧址。“去时坐火车，返回乘飞机，来回跨越3000多公里。”她说，出发前儿女塞给她3000元，她在延安给孙子挑了纪念品，还给老姐妹带了特产。

西安航旅国际旅行社经理白锋轮说，近年来，咨询陕西旅游线路的农村户籍游客明显增多，感受红色文化是乡村游客出游的一大特点，很多人把参观延安革命旧址作为出行的首要目的地。

在社交平台上，“带农村父母出门旅游”也成为热门话题。第一次坐飞机、第一次坐高铁、第一次吃自助餐……许多儿女分享镜头下父母淳朴的笑容，引发众多网友点赞评论。

“老人总是不舍得花钱，自己有能力了，也想带他们体验不一样的生活。”来自延安吴起县李桥村的蔡婧说。今年暑假，她一家带着父母自驾青甘大环线。她的婆婆张彩云在黄土高原的山窝窝里生活了一辈子，旅途中不停用手机拍下大西北的湖泊与草原。

“乡村振兴带来了收入增长，交通改善拉近了距离，农业机械化减轻了田间劳作压力，线上信息渠道也让乡村群众得以知晓更多红色旧址与山河胜景，使远方不再遥不可及。”据陕西省社会科学院副研究员王晓勇介绍，农村居民出游热度稳步攀升，折射出乡村群众精神文化需求持续升级。

面对持续升温的乡村出游热潮，各地基层组织多措并举，让农民负担得起也乐意消费。从子女带父母出游，到村集体组织老人出行，农民出游的“最后一公里”正被逐步打通。

今年9月，河南鹤壁市三家村村民张计林，和村里近百位老人来到上海旅游。在2026外滩大会展台前，一只机器狗正灵活地翻滚、跳跃，他弯着腰看了半天，扭头问身边的村主任张桂芳：“这个狗会放羊不？”周围人笑了，他却一脸认真：“要是能放羊，咱村也能用上！”

“不少老人一辈子没出过远门，但其实对外面的世界充满好奇，村里想替他们圆这个心愿。”张桂芳说。通过运营自媒体壮大集体经济、吸引爱心企业赞助，村里承担了老人出行的交通、住宿、餐饮的全部费用。2025年至今，张桂芳已带领村里老人去过北京、上海、广州等10余座城市。

张桂芳发现，去的地方多了，老人们身上的变化也在悄悄发生。以前村里开会没人发言，现在老人们争着分享见闻；以前给在外工作的儿女打电话说不了两句就挂断，现在能聊上半小时。“见过了外面的世界，老人话也多了，人也更自信了。”

从“面朝黄土背朝天”到“拉着行李箱出游”，属于农民的“诗与远方”，才刚刚开始。

来 源：新华网

原标题： 从“面朝黄土”到奔赴“诗与远方”，农民旅游热折射消费新活力

记者 邹竞一、蔡馨逸

本文转自：温州新闻网 66wz.com