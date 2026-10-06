新华网 2026-10-06 12:02:24

国庆假期，当欢声笑语洋溢神州大地，有一抹沉静的“警察蓝”在人群中默默伫立。从首都核心区到万里铁道线，再到各大热门旅游地，广大公安民警用坚守诠释忠诚，以行动筑牢平安防线。

国庆假期，当欢声笑语洋溢神州大地，有一抹沉静的“警察蓝”在人群中默默伫立。从首都核心区到万里铁道线，再到各大热门旅游地，广大公安民警用坚守诠释忠诚，以行动筑牢平安防线。

10月1日清晨，北京天安门广场人流如织，一辆无人警务车正在与游客互动。

“小天小天，国家博物馆怎么走？”面对提问，它迅速给出路线和预约政策，中英俄多语言切换自如。“别看它个子不大，可是我们工作中的好伙伴。”北京市公安局情报指挥中心民警林鑫介绍，这款北京公安自主研发的装备，不仅具备指路功能，还搭载了AED急救设备、协助民警实现智能巡逻，让智慧警务真正落地街头。

这是10月1日，民警在北京天安门广场执勤。新华社记者殷刚 摄

视线转向纵横延展的万里铁道，铁路民警正守护着“流动中国”的平安底色。

京港高铁雄商段正式通车后，北京经雄安、商丘至合肥方向的高铁通道随之打通，迎来了首个国庆假期。面对攀升的客流，上海铁路公安局合肥公安处合肥西站派出所已开展瞬时大客流疏导实战演练8场次。民警潘泰安穿梭在候车人流中，目光紧盯扶梯口与站台边缘，及时劝阻越线等候等行为。“我们多跑一步、多提醒一句，旅客出行就能多踏实点。”他说。

与此同时，巡线警力持续开展隐患排查。“新线通车后列车密度加大，阴雨天气也增加了线路风险。”上海铁路公安局蚌埠公安处颍上北站派出所民警李传涛沿着防护网徒步巡查时说，线路安全容不得半点疏漏，节日期间必须加密巡防，及时清除各类隐患。

从赣江两岸到长白山下，景区的平安守护同样细致入微。

江西南昌，一场国庆烟花晚会吸引了一百多万市民游客汇聚欣赏。“车停在哪？怎么走？”游客赵先生的疑问，在南昌交警推出的一码全域引导智慧小程序里很快找到了答案。“一张小小的二维码，将停车、接驳、路况等信息集纳于一身，宛如一纸精准的‘通关地图’。”执勤交警何春海说。

千里之外的吉林延吉，夜幕下的大学城网红弹幕墙霓虹闪烁。延吉市公安局公园派出所民警依托“六位一体”智慧防控体系，穿梭在熙攘的人群中。“大家不要拥挤，一个个来……”升降瞭望岗上，辅警姜磊一边提醒游客注意安全，一边不断变换角度，帮游客定格下美丽的夜景。镜头里，是游客的笑脸；镜头外，是平安的守护。

来 源：新华网

原标题： 国庆假日，守护平安的那一抹“警察蓝”

记者 李明辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com