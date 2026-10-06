亚运会丨亚运荣光辉映中华体育精神

新华网 2026-10-06 12:02:25

本届亚运会，中国体育代表团大力弘扬中华体育精神和奥林匹克精神，坚持拿“道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”，实现运动成绩和精神文明双丰收，生动诠释了中华体育精神的丰富内涵。

薪火相传，征程如虹。

4日晚，爱知·名古屋亚运会圣火缓缓熄灭。中国体育代表团以169金89银83铜的成绩，实现亚运金牌榜十二连冠，金牌总数创境外参加亚运会新高。

习近平总书记深刻指出，加快建设体育强国，就要弘扬中华体育精神，弘扬体育道德风尚，坚定自信，奋力拼搏，提高竞技体育综合实力，更好发挥举国体制作用，把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强，提高为国争光能力，让体育为社会提供强大正能量。

本届亚运会，中国体育代表团大力弘扬中华体育精神和奥林匹克精神，坚持拿“道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”，实现运动成绩和精神文明双丰收，生动诠释了中华体育精神的丰富内涵。

9月19日，中国体育代表团在爱知·名古屋亚运会开幕式上入场。新华社记者 贾浩成 摄

为国争光，勇攀高峰

4日，13岁的中国游泳小将于子迪，当选本届亚运会女子最有价值运动员。

三项冠军，三项纪录。于子迪无疑是本届赛事最耀眼的新星之一。女子200米个人混合泳决赛，她游出2分06秒10，刷新亚洲纪录夺冠，创造该项目历史第二好成绩；200米蝶泳、400米个人混合泳，她也以刷新赛会纪录的表现登顶。

“这份荣誉是肯定，更是对青年体育人的激励。我会继续刻苦训练，不断突破自我。”于子迪说。

10月4日，于子迪当选第20届亚运会女子最有价值运动员奖项。新华社记者 侯昭康 摄

112公斤！举重女子61公斤级抓举赛场，19岁的杨柳月稳稳将杠铃举过头顶。世界纪录，就此改写。

507.1环！10米气步枪混合团体决赛，盛李豪与王子菲合力打破世界纪录。该项目入奥至今不过五年，中国组合已将“天花板”推至新高度。

本届亚运会，中国代表团在射击、射箭、田径、游泳、举重、场地自行车等设纪录的项目中，共打破8项世界纪录、11项亚洲纪录、22项赛会纪录。

勇攀高峰，心怀祖国。

男子速度攀岩比赛中，储守宏如离弦之箭“光速”登顶。夺冠后他喜极而泣，高高举起五星红旗。“能拿到这块金牌，是祖国给了我力量。”

10月1日，储守宏在攀岩男子速度决赛后庆祝。新华社记者 贾宇辰 摄

“我们在不断繁荣昌盛的祖国大家庭里，为祖国，向上攀！”教练员钟齐鑫的话，道出中国健儿共同的心声。

中国健儿顽强拼搏、刻苦训练，在亚运赛场留下一个个值得铭记的“高光时刻”——

跳水包揽全部金牌、圆梦亚运百金；体操男团、男子全能实现三连冠，女团豪取14连冠；乒羽项目在群雄并起中稳守整体优势；铁人三项创亚运会参赛最好成绩，打破日本队的长期垄断；马术盛装舞步团体首夺亚运金牌；公路自行车时隔20年再登最高领奖台；现代五项时隔12年再夺男子个人金牌……

本届亚运会，中国体育代表团参加38个大项59个分项369个小项，在29个大项38个分项上摘金，在36个大项47个分项中夺牌。参赛项目和人数虽较上届有所下降，但奖牌成色不减。

9月30日，中国跳水选手陈芋汐展示奖牌。新华社记者 陈泽国 摄

“本届亚运会，中国体育代表团运动员在赛场留下了追逐梦想的身影，亚运会将成为他们为国争光、展现自我的美好纪念。”中国体育代表团秘书长张新说。

顽强拼搏，永不言弃

时隔23天，从亚锦赛憾失冠军到亚运会成功卫冕，中国女排用行动诠释何为坚韧。

面对东道主日本队在决赛关键局的强势反扑，姑娘们扣杀果断、拦网坚决，打出“越是艰险越向前”的不屈韧劲。

“我们是女排精神的践行者，不能因为一次失利就倒下。”队长龚翔宇说。

9月22日，中国女排队员庆祝夺冠。新华社记者 王丽莉 摄

赛场如战场，硬仗见真章。中国健儿在亚运赛场迎难而上、愈战愈勇，用一枚枚奖牌、一次次突破展现出中国体育的昂扬风貌，为祖国和人民赢得了荣誉，极大激发了海内外中华儿女的民族自豪感。

男足赛场，结束28年的等待。国足亚运队从“死亡之组”以头名突围，到半决赛遭逆转，这支“青年军”没有低头，反而在赛后立下誓言：“战斗还未结束，带着奖牌回家。”铜牌战，小伙子们众志成城，点球大战力克乌兹别克斯坦队。“像战士一样”去面对每一场比赛，是主帅安东尼奥对弟子们的寄语。

羽毛球赛场，女双组合刘圣书/谭宁与对手缠斗至决胜局最后时刻。刘圣书左腿抽筋，跪倒在地，仍挺起上身奋力回球。跪着挥拍，直到最后一分，这是中国健儿的血性。

9月29日，刘圣书（右）在羽毛球女双决赛中跪地回球。新华社记者 李博 摄

游泳赛场，则是一段关于坚守的故事。32岁的汪顺第五次亚运征程，收获1金2铜。巴黎奥运会后，他渐感年龄增长、恢复变慢，几度萌生退意。可他终究说服了自己：“已经走了这么久，不如再坚持一下”“在路上，是最幸福的事”。

……

一次次绝地反击，一场场极限逆转，即便未能站上最高领奖台，中国健儿顽强拼搏、永不言弃的精神，同样熠熠生辉。

25岁的举重奥运冠军刘焕华，在男子110公斤级比赛前两天腿伤发作，几乎无法站立。赛场外，他独自坐在角落，察觉自己眼角逐渐湿润，默默起身洗了把脸；回到赛场，他拖着伤腿挺直腰板，挺举220公斤！硬生生拼下一枚铜牌。

9月29日，中国选手刘焕华在比赛中。新华社记者 于洋 摄

“尊重比赛，尊重对手。只要我还能举，我就不会放弃。”刘焕华说。

自信阳光，接续奋斗

田径赛场4X100米混合接力决赛，17岁的陈妤颉接过最后一棒时，中国队暂时落后。“小孩姐”全力冲刺，在最后时刻极限反超泰国选手，以0.09秒的微弱优势夺冠！“希望能代表中国和亚洲的女性站上世界舞台，在世锦赛、奥运会展现我们的魅力。”她说。

自信，在胜负之间尽显风度；友善，在赛场内外传递温暖。亚运赛场上的中国健儿们，展现出顽强拼搏、自强不息的必胜信念，彰显了中国青年一代自信乐观、热情友好的阳光气质。

9月29日，中国队选手施君豪、刘国怡、陈妤颉和陈锦丰（左至右）在4X100米混合接力决赛后庆祝。新华社记者 贾宇辰 摄

女子重剑半决赛，杨静雯带伤出战，以一分之差无缘决赛。摘下面罩，她仍微笑着向对手致意；

女子100米预赛，葛曼棋意外拉伤倒在跑道上。中国澳门队选手吕艳兰第一时间冲上前，帮她解开钉鞋、协助救护；

日本选手池江璃花子经历白血病磨难，再度站上亚运会领奖台。中国游泳名将张雨霏主动上前，与眼含热泪的她温柔相拥。雅加达，杭州，再到名古屋，两位老对手惺惺相惜、彼此鼓励……

9月25日，中国选手张雨霏（右）在颁奖仪式后与日本选手池江璃花子交流。新华社记者 伍志尊 摄

赛场之外，同样有暖意流淌。亚运会期间，在日华侨华人、留学生的呐喊助威和无私帮助，让中国代表团深受鼓舞。不少国家和地区运动员也祝贺中国队取得优异成绩，对我国体育发展成就由衷赞赏。马来西亚跳水名将哈罗德说：“中国选手完全是另一个级别的，他们是最顶尖的。”

少年心事当拏云。男子400米自由泳决赛后，面对全场沸腾的观众，19岁的张展硕从容细数：“1、2、3、4、5……”数字定格在“7”。独揽7金，他成为中国亚运史上单届夺金最多的运动员。场下的他，却始终保持清醒：“亚运会不是我的最终目标”“必须戒骄戒躁”。

9月25日，张展硕在男子400米自由泳决赛后庆祝。新华社记者 陈泽国 摄

以亚运“中考”校准奥运航向，本届赛事达到了为洛杉矶奥运会锻炼队伍、发现新人、查找问题、综合练兵的目的，更加坚定了中国代表团在洛杉矶夺取优异成绩的信心。

亚运落幕，脚步未停。中国代表团取得的优异成绩，将激励年轻运动员刻苦训练、为国争光、实现梦想，也将带动更多青少年强健体魄、锤炼意志。

新时代中华体育精神，必将在强国建设、民族复兴的新征程上，激发出生生不息、历久弥新的奋进力量。

来 源：新华网

原标题： 亚运会丨亚运荣光辉映中华体育精神

记者 黄浩然、刘艺淳

本文转自：温州新闻网 66wz.com