温州日报 2026-10-10 08:25:00

昨天下午，2026年温州市养老服务消费季暨“敬老月”活动正式启动。作为本次“敬老月”活动核心板块之一的2026温州康养时尚生活节同步开启，于10月9日至12日（每日14：00—21：00）在温州科技广场（世纪广场南）举行。

温州网讯 金秋十月，敬老情浓。昨天下午，2026年温州市养老服务消费季暨“敬老月”活动正式启动。作为本次“敬老月”活动核心板块之一的2026温州康养时尚生活节同步开启，于10月9日至12日（每日14：00—21：00）在温州科技广场（世纪广场南）举行。

今年10月是第17个全国“敬老月”，本次活动启动仪式以“强化权益保障·守护银龄安全”为主题，由温州市民政局、温州市商务局主办，温州市老年活动中心、温州市传媒集团有限公司承办，温州市老年电视大学、温州市养老服务协会协办，交通银行温州分行、安利（中国）日用品有限公司温州分公司支持。

启动仪式现场温情满满。在“敬老月·点亮银龄微心愿”公益环节，主办方前期共征集老年人微心愿672个，温州市关爱空巢老人协会、温州市鞋革行业协会、温州市食品行业协会、温州市童鞋商会、海派医药有限责任公司、温州市老年电大“瓯龄正青春”志愿服务队等爱心单位代表上台认领，用实际行动为老人们点亮心中的期盼。

随后举行“温润之州 桑榆‘食’光”——慈善助力老年食堂捐赠结对环节，温州市慈善总会、浙江安福利生慈善基金会、温州杨红慈善基金会、鹿城区慈善总会、龙湾区（温州湾新区）慈善联合总会、永嘉县慈善总会等慈善组织代表与鹿城、龙湾、瓯海、洞头、瑞安、永嘉、文成、泰顺、苍南等地老年食堂代表共同上台举牌结对。据不完全统计，全市各县（市、区）老年食堂历年累计接收社会爱心捐赠约6835万元，用点滴善举筑牢养老暖心防线。

启动仪式后，精彩的文艺展演轮番登场。歌伴舞《祖国》、越剧选段《春香传·爱歌》、朗诵《幸福温州畅想曲》等节目倾情呈现，展现银龄风采，赢得阵阵掌声。

作为本次活动的重头戏，2026温州康养时尚生活节同步启幕。以“家门口的康养盛宴”为主题，规划展位200余个，设置康养服务、医养健康、金融服务、乐活生活、文旅美食五大板块。温州现代康养、上海悦心健康、国德养老、泰康之家·瓯园、北谷健康等知名养老机构现场亮相；中国电信温州分公司、华数传媒温州分公司带来智慧养老解决方案，“爬楼机”“千步稳”“电动轮椅”等银发“黑科技”产品吸引市民体验；怡宁老年健康、温州市老年病医院、曙光医院现场提供健康咨询；岗叉楼、老香山东阿阿胶、湖岭牛肉、乐清泽喜堂铁皮石斛、瑞安郑世文非遗捣年糕、山西晋之乡醋等品牌带来丰富味蕾体验；主流金融机构集中展示养老金融及适老服务产品。生活节期间还同步开展名医义诊、公益暖心服务、消费券发放、品牌特卖、打卡抽奖等惠民活动。

敬老月期间，系列活动精彩不断：10月11日晚将在温州科技广场举办浙江省第四届老年时装艺术展演大赛，全省11支地市代表队将同台竞技；10月12日下午将举行“一县一赛”银龄风采展演暨2027温州老年春晚海选，当晚还有温州市老年电视大学专场文艺演出，丰富的体验、暖心的服务等待市民参与。

来 源：温州日报

原标题： 2026温州市“敬老月”活动正式启动 家门口的康养盛宴同步“开席”

记者 夏晓腊

本文转自：温州新闻网 66wz.com