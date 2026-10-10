温州日报 2026-10-10 09:30:35

昨天下午，在苍南桥墩镇新凤村，低收入农户与志愿者分工采挖、分装红芽芋。当天，苍南“星光惠农”直通车首站促成8000斤红芽芋订单，10日上午开始配送。这个党建助农品牌，重在助困、救急，帮助农户解决农产品销路难题。

温州网讯 昨天下午，在苍南桥墩镇新凤村，低收入农户与志愿者分工采挖、分装红芽芋。当天，苍南“星光惠农”直通车首站促成8000斤红芽芋订单，10日上午开始配送。这个党建助农品牌，重在助困、救急，帮助农户解决农产品销路难题。

在新凤村办公楼前，刚出土的红芽芋带着泥土，按5斤、10斤规格装袋。机关党员志愿者帮忙称重、扎口、搬运。这批订单中，苍南县融媒体中心认购近700斤，县卫健系统1700多斤，县城投集团900多斤。收购价为每斤2.5元，参照市场均价执行。

新凤村党总支书记张强说，这次采收涉及20多户低收入农户，而全村每年种100亩芋头，产量近20万斤。往年红芽芋由采购商上门收购，单次仅几百斤，均价约2元；或由农户自己拉到25公里外的县城菜市场散卖，一天卖不到100斤。这次一下子卖了近万斤。

苍南县委直属机关工委副书记于美棋介绍，此次开通的“星光惠农”直通车主要有两项工作：发动机关党组织认购低收入农户农特产品，或帮助因灾出现滞销急销的农户；组织星光惠农服务队，根据结对村社低收入农户需要，开展销路对接、在地作物抢收等志愿服务。

该直通车的助农需求来自县供销社、县农业农村局、县妇联三个渠道，重点帮扶低收入农户和因灾急销农户。此次活动由县委直属机关工委在党员志愿服务群发布认购信息，县供销社人员实时查看数据更新，以每个机关单位为单位统一下单配送。活动选品有三条标准：对象是低收入农户，质量过关，价格不高于市场价。

此前台风频繁的7至8月，苍南已紧急动员机关党组织助销马站片区葡萄近4万斤，帮助桥墩镇一低保户抢收冬瓜6000斤并全部售出。此次推出“星光惠农”直通车，就是为了增加助农行动的应急性、救急性和精准性。接下来县委直属机关工委将召集供销社、农业农村局、妇联，整合乡镇农产品资源，通过“集中下单、农户采收、统一配送”，为低收入农户拓宽销路。

苍南县供销社业务科科长杨敏哲说，他们9月初摸排获悉新凤村红芽芋丰收存在销售压力，第一时间与村干部对接。本次活动预计12日完成采收送货，货款统一收取后将分发到户。县城群众也可前往灵溪镇老街菜市场“共富大篷车”专供点购买。

来 源：温州日报

原标题： 苍南“星光惠农”直通车首站发车

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com