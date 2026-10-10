温州日报 2026-10-10 09:30:36

墨韵流芳七十载，丹青抒怀谱新篇。昨天上午，“墨韵瓯越·艺颂华章”温州市工人文化宫70周年书画作品展在温州市工人文化宫一楼舞台开幕。

温州网讯 墨韵流芳七十载，丹青抒怀谱新篇。昨天上午，“墨韵瓯越·艺颂华章”温州市工人文化宫70周年书画作品展在温州市工人文化宫一楼舞台开幕。百余幅由全市各行各业职工创作的书法、绘画作品集中亮相，以笔墨为心声、以丹青为礼赞，献礼建宫七十周年。

今年，温州市工人文化宫迎来建宫七十周年。从府学巷到老宫舍，再到百里西路新阵地，文化宫始终坚守“职工的学校和乐园”初心使命，与时代同频、与职工同心，成为几代温州人心中的精神家园。本次展览自启动以来得到全市职工书画爱好者热烈响应，共征集书法、绘画作品300余幅，其中153幅入选展出。参展作品主题鲜明、积极向上，书法真草隶篆诸体皆备，绘画山水花鸟人物纷呈。作品中，有描绘“千年商港、幸福温州”发展成就的壮美画卷，有刻画一线职工爱岗敬业、拼搏进取的奋斗身影，有讴歌劳动最光荣、劳动最美丽的真情礼赞，也有传承瓯越人文底蕴的丹青佳作。

开幕式上，温州市总工会党组成员、经审委主任施正潘致辞。他说，七十年间，这里走出过一批又一批职工文艺骨干，承载了几代温州人的集体记忆。参展作者中，有常年坚守一线的产业工人，有默默奉献的基层干部，也有退休后仍笔耕不辍的老职工。他勉励工人文化宫以此次展览为新起点，始终把镜头对准一线、把舞台留给职工，推出更多接地气、聚人气、有温度的文化活动，真正建成职工愿意来、喜欢来、还想来的“文化之家”。

温州市职工书画院院长林志聪在致辞中说，2019年职工书画院正式成立以来，始终依托文化宫广阔平台，凝聚全市各行各业书画爱好者，常态化开展交流研习、采风创作、作品展示活动，让普通职工也能执笔墨、抒胸臆、展风采。

来 源：温州日报

原标题： 七十载职工丹青绘就瓯越风华 温州市工人文化宫70周年书画作品展开幕

记者 程潇潇

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