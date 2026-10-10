火了！乐清最牛同学会，平均年龄近80岁

温度新闻客户端 2026-10-10 09:30:36

最近，乐清一群“老小孩”的同学会圈粉无数。半个多世纪前，他们结伴行走乡间小路求学，如今白发相逢，有人带来珍藏65年的少年旧照，诉说跨越岁月的同窗情深。

最近，乐清一群“老小孩”的同学会圈粉无数。在柳市沪川大酒店，68位耄耋老友围坐一堂，最小的78岁，最大的84岁，平均年龄近80岁。半个多世纪前，他们结伴行走乡间小路求学，如今白发相逢，有人带来珍藏65年的少年旧照，诉说跨越岁月的同窗情深。

“老小孩”开心同学会。

一场同窗之约 缘起百年校庆

这份跨越六十五载的同窗情谊，故事要从柳市镇第一小学的百年校庆说起。

柳市镇第一小学创办于1900年，是一所拥有百年历史的全日制公办小学。1955年，潘教武和同学们先进入柳市女子学校（现为柳市镇第二小学）读初小（一至三年级），后又转入柳市镇第一小学读高小（四至六年级）。当年按村社和地域分成甲、乙、丙、丁四个班，来自后街、前街、西垟、麻园、上园、包宅、马仁桥、吕庄等村的180多个孩子，背着书包、踩着乡间小路，走进同一所学校，成为同届同学。1961年，大家一起小学毕业。

2001年，柳市镇第一小学迎来百年校庆。柳市沪川大酒店成了庆祝活动的举办地，现场摆了100多桌，盛况空前。也正是这场校庆，让许多失联几十年的老同学意外重逢。潘教武既是1961届校友，也是酒店董事长。看着昔日同窗围坐一桌、唤出彼此名字的那一刻，他心里一动：“既然大家这么难得聚到一起，何不把同学会长期办下去。”

这想法一提出，立刻得到在场老同学的积极响应。随后，潘教武牵头，联合包兰芬、包碎华、郑宝宽等十来人组成筹备小组，分头按村社、班级联络同学，找人、登记、发通知，把散落在各地的老同学一个个“找回来”。

包兰芬曾是一名中学政治教师，任教30多年。退休后，她受邀担任沪川集团党支部书记兼工会主席，也成了同学会里最细致的“记录者”。

“第一届同学会四个班来了110名同学，我们还邀请了几位当年任课的老师，在沪川大酒店办了10桌宴席。”包兰芬回忆说。从那一年起，每一次的同学会筹备记录、后勤分工、签到名单、合影照片等资料，筹备组都悉心留存。2012年，他们还专门制作了同学通讯录，收录每个人的照片与联系方式。

这场同学会一办就是19届，直到2020年按下暂停键，一停就是6年。6年里，有同学离世，有同学住院，还有不少人渐渐失去音讯。筹备组统计，已有二十来位同学永远离开人世，另有18人至今未能联系上。

今年中秋节前一个月，潘教武心中越发牵挂：“我们这一届同学年龄跨度不小，有的78、79岁，有的已经83、84岁，真是见一面，少一面。”筹备组几经商议，决定重启这场阔别已久的同学会。起初大家预估能到场50余人，没想到最终来了68人。中断6年的重逢，更显弥足珍贵。

“老同学”通讯名单。

重逢满含温情 岁月珍藏感动

重逢当日，沪川大酒店的宴会厅里，温情故事一幕幕轮番上演。

定居杭州的郑育兴收到筹备组通知后，难掩内心欣喜。他提前十余天，买好农历八月十七日最早一班从杭州开往乐清的动车票。临行前，还特意带上一张从2寸放大到6寸的少年潘教武的黑白照片。这张照片，是当年小学毕业时，潘教武赠送给他的。郑育兴视若珍宝，保存了65年。

郑育兴珍藏了65年的老照片。

郑育兴的父亲与潘教武的父亲都毕业于温州商校会计专业，后来又成为柳市布厂同事，当时两家往来密切。读书时，郑育兴与潘教武是前后桌，朝夕相伴，情谊深厚。

1961年小学毕业之后，他们的命运走向截然不同：潘教武受时代影响，未能继续求学，跟着父亲回到玉环老家；郑育兴在柳市读完初中，又考入杭州化工学校。自此二人天各一方，阔别40载才在同学会上再度相见。自那次重逢之后，郑育兴每一届同学会都如约而至。

当潘教武接过这张照片时，动容不已：“连我自己都没有这张照片了，他竟然替我保存了一辈子。”这张小小的黑白相片，封存着一代人散落在岁月里的青春，也见证着少年时期纯粹真挚的同窗友谊。

老同学刘小菊早年间在温州下海经商，一手创办服装企业，事业有成。每次来参加同学会时，都会精心准备多套夏装、秋装服饰，送给同班的同学。

今年同学会前夕，刘小菊腿脚不便，身体大不如前，女儿放心不下，再三劝阻，担心其奔波劳累伤身体。但刘小菊心里念着久未谋面的昔日同窗，态度格外坚决。最后，在刘小菊妹妹的陪同下，她们专程从温州市区赶来，参加这场期盼已久的相聚。对古稀之年的她来说，这或许不只是一场饭局，更是与老友相见的郑重约定。

刘圣叨、胡玉玲夫妇，为了能和同学们多多叙旧，当天不到9时就抵达酒店大厅。“前一晚都兴奋得睡不着，中断了这么多年，再相聚，太难了。”同学会结束后，夫妇二人没有立刻离开，而是留下来和同学们继续畅聊，直至在酒店二楼素食自助餐厅吃完晚饭后，才和另外十几位老同学依依不舍地挥手道别。

老同学郑宝宽擅长摄影，年轻时曾参与乐清多项重大活动现场拍摄，历届同学会的集体合影都由他负责。本次重逢，他一早便带着相机在酒店大厅等候，待众人到齐，便组织大家在门口拍下合影，定格珍贵瞬间。

68位“老小孩”同学会集体照。

不问过往荣光 只叙少年旧情

当天11时，宴席正式开席，5桌老友围坐，畅谈持续三个多小时。这群老同学之中，有人曾任职政府部门主要负责人，有人当过校长，有人是知名企业家，也有人一辈子务农、操持家务。但落座之后，大家只有一个共同身份：柳市镇第一小学1961届同学。彼此只唤名字，只聊少年旧事。

酒至酣处，现场气氛热烈。有人即兴祝酒，有人唱起老歌，还有人登台表演戏曲，台下掌声此起彼伏，暖意满满。

“一杯酒歌一首，二杯酒话春秋，三杯酒热情厚，四杯酒热泪流。酒逢知己千杯少，天涯海角任君游，今日举杯邀明月，千里婵娟人常久。让我们友谊常存，天长地久！”现场，潘教武登台，即兴送上祝酒词。

祝酒词落下，他望着满座老同学，又感慨地说：“我们大多出生在上世纪40年代末。少年时，经历物质匮乏与时代风雨；人到中青年，亲眼见证改革开放浪潮下，柳市从普通乡镇发展为现代化城镇；到了晚年，不少人儿孙绕膝，衣食、出行、医疗都有保障，日子安稳。同学们中有的留守故土，有的外出闯荡；有的当干部、教师、企业家，也有的人一生平凡朴素。无论身在何方、人生境遇如何，同一所母校、同一段少年时光，早已深深烙印在每个人心中。如今，在科技、医疗、AI智能化日新月异的年代，我们期盼着活到100岁再相聚，这已不是梦。”

“老小孩”同学会聚会的地方。

午宴结束后，酒店的咖啡吧陆续热闹起来。留下来的同学中，有人聊天，有人唱歌。暮色渐浓，大家陆续道别，反复叮嘱彼此保重身体，期待来年再聚。

一张合影，定格68张苍老却明亮的笑脸，也留住了这个秋天最温暖动人的一刻。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 火了！乐清最牛同学会，平均年龄近80岁

乐清融媒记者 吴梦梦 照片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com