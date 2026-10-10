温州日报 2026-10-10 09:30:00

入秋，宜骑行。在温州市区，有这样一条沿着水路寻找城市千年文脉的骑行线，特别值得推荐给大家，那便是溯源温瑞塘河线。

入秋，宜骑行。在温州市区，有这样一条沿着水路寻找城市千年文脉的骑行线，特别值得推荐给大家，那便是溯源温瑞塘河线。

近动车温州南站和温州园博园一带的温瑞塘河风光。

10月9日，记者从温州市区的小南门码头一带开始沿着温瑞塘河骑行，去往塘河上游，直至温州园博园附近，单程约13公里。

在叙述这条骑行线之前，我们不妨先了解一下这条线路的前世今生吧。

温州古城，始建于1700多年前，当时的城市南面设有南城壕，也就是护城河。城市南面绵延的城墙中开设有两个大门：瑞安门、永宁门。瑞安门即如今温州人俗称的大南门；永宁门即如今温州人俗称的小南门。

过去，温州一直是一座以水路为主要交通的城市，在永宁门（小南门）的码头一带登船，沿着温瑞塘河顺流而下，可以到达瑞安城区；沿着温瑞塘河逆流而上，则通往三溪（郭溪、雄溪、瞿溪）。这条水路，已历千年。

那么，千载悠悠的温瑞塘河是如何形成的呢？

遥想建城之初，温州古城和瑞安古城之外都是茫茫东海，当时的人们为了阻挡海潮侵袭，一代代人就在海涂边不断修筑河堤与河沟。千百年来，渐渐地，便形成了从温州南门至瑞安东门连贯30多公里的温瑞塘河干流。

光阴荏苒，岁月如梭。数据显示，从公元11世纪中叶到20世纪中叶的近900年时间里，温州塘河干流以东从北到南（瓯江河口南岸到飞云江河口北岸）淤积新的陆地向东延伸了近30公里。这也意味着，如今温瑞塘河距离大海已经非常远了，但这条干流本身，如今依旧流水滔滔。

市区水心河一带的古榕树。

现在，让我们回到骑行本身。从小南门码头一带的塘河畔开始骑行，不久就会经过水心。这一带的最大特色，是河畔多有自然生长的榕树，树与树之间挨得很近，因而骑行经过时头顶有浓荫遮蔽。时下正是桂花盛开的时节，空气里还不时飘来甜丝丝的香味。这一带另一特色，是老旧居民区较多，河上尚横有几座古石桥，桥畔常常能看到一些卖水果和海鲜的小商铺，显得人间烟火味十足，像是一下子到达了繁华都市的另一面。

古榕春晓公园里，树龄超千年的古榕树。

但沿温瑞塘河溯流骑行，真正能称得上骑行线的地方，还要从西山的会昌阁一带算起，自此河畔鲜少经过居民区，而且河畔的运动道路也变得平整，通行无碍。开阔的河面上，常常有鱼儿跃起，还有成群的鹭鸟低飞。

会昌阁一带的温瑞塘河风光。

会昌阁一带，古时被称作会昌湖。南宋词人卢祖皋有词曰：“会昌湖上扁舟，几年不醉西山路。”现今，会昌阁对岸的古榕春晓公园里，尚有一棵植于北宋仁宗年间的古榕树，树龄已超千年，至今枝繁叶茂，亭亭如盖。

从西山至温州园博园一带的塘河畔骑行线，会经过遍植榕树的绿道、不规则的田园土路、平整的石板路等。这一带河道纵横，许多支流汇聚于塘河时，水面显得尤其开阔。匀速行进于河畔的风景中，头顶是在蓝天之上悠游的几朵白云，身边有秋风送爽，像极了在读一首秋天写下的诗篇。

这一带河畔，也不时能在一些桥下看见寄存在这里的民间龙舟。这几年，每到端午时节，龙舟竞渡便是这一带河上最热闹的景致。

犹记得北宋杨蟠曾写道：“是处有花迎我笑，何时无月逐人游。西湖宴赏争标日，多少珠帘不下钩。”

温州古城西面西山脚下的塘河，过去也被叫做西湖。龙舟争标，曾是水乡温州一年一度最重要的节庆活动。虽然千年过去了，温瑞塘河有许多东西，其实一直被保留着，如当初植下的榕树，如当初定下的热闹习俗。

来 源：温州日报

原标题： 溯骑温瑞塘河，就像一首秋天写的诗

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com