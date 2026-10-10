乐清匠人千里赴梅里雪山“论箭” 决赛三箭满环 拿下双料冠军

温度新闻客户端 2026-10-10 09:30:37

作为国家级精品旅游赛事，在2026第九届德钦格萨尔射箭赛的传统弓环数靶个人淘汰赛决赛现场，来自乐清的传统弓箭制作技艺代表性传承人吴士全斩获本次赛事双料冠军。

温州网讯 10月1日，在距离乐清3000多公里的云南梅里雪山脚下，一阵欢呼声骤然划破山野的寂静。

作为国家级精品旅游赛事，在2026第九届德钦格萨尔射箭赛的传统弓环数靶个人淘汰赛决赛现场，来自乐清的传统弓箭制作技艺代表性传承人吴士全一度比分落后。重压之下，他屏气凝神，搭箭、引弓、撒放，整套动作一气呵成。决赛收官三支箭箭箭满环，凭借这近乎完美的发挥逆转战局，一举将淘汰赛冠军收入囊中。加上此前拿下的个人排位赛第一名，吴士全斩获本次赛事双料冠军。赛场之上，全场观众爆发出热烈的欢呼声。

驱车7小时赶上赛点

这场“逆袭”，从一段舟车劳顿的行程开始。

按照原计划，比赛定于10月1日举行。但高原天气瞬息万变，当地临时通知：因雨水天气，赛事提前一天举行。虽然9月28日下午，吴士全已从温州起飞，经昆明中转抵达大理。但此行他不单单为参赛，9月29日这天，他正在大理大学实地考察非遗弓箭工作室，推动乐清传统弓箭制作技艺落地云南校园。

受高原雨水天气影响，赛事行程临时突变，原先预定的动车票来不及改签。为不错过本次比赛，吴士全当即就地租车，连夜驱车7个多小时奔赴德钦。

次日上午，等他风尘仆仆抵达赛场，传统弓环数靶子个人赛第一、二组选手的比拼已经结束。他匆匆完成报到手续，便直接登场参加第三组的角逐。既没有充裕时间适应高原海拔，也缺少赛前场地磨合，身体还裹挟着一路舟车劳顿的疲惫，但他快速调整状态，即刻投入竞技。

在这样不利的客观条件下，吴士全稳稳发挥，交出313环的优异成绩成功夺冠，并闯入次日竞争激烈的16强淘汰赛。

夺冠的高光时刻，并非偶然，背后是吴士全三十余年深耕传统弓箭的沉淀。1994年，他正式拜师，潜心钻研竹木弓制作技艺。多年来驰骋国内各大传统射箭赛场，斩获累累荣誉：2016年拿下APCC、ACAC 联赛年度总冠军，创下多项赛事纪录；2017年再度摘得ACAC年度总冠军；2018年夺得西塘全国邀请赛定向赛冠军；2019年斩获济南礼射大会团体冠军；2024年勇夺云南第十届传统弓国际赛场地赛、原野赛双冠军；2026年又拿下象山论箭英雌大会个人、团体两项冠军。正是这一场场赛事淬炼出的丰厚实战阅历，练就了他处变不惊的心态，方能在高原赛场身陷劣势之时依旧临危不乱、从容应对。

上演1厘米绝地逆转

次日的高原赛场，远处的梅里雪山雪峰皑皑，现场不少选手裹着羽绒服参赛。

“这是我第一次在如此特殊的环境中参赛，风景很美，温差却很大。”吴士全向记者感慨道。当天比赛突然下起雨，体感温度骤然下跌20℃，雨水打湿箭杆，箭支重量随之改变，弹道轨迹也会发生偏移。不少参赛选手身体控制不住地发抖，连握紧箭矢都变得十分困难。吴士全虽没有出现高原反应，却也要直面来自身体、心理心态与临场应变能力的三重严峻考验。

淘汰赛采用比分制，一局三支箭，赢一局得两分，16强层层对决，即便是排位第一名，稍有失手便会直接出局。进入1/4决赛时，吴士全一度陷入被动，比分3:5落后，站在淘汰边缘。久经赛场的他顶住压力，稳住射姿持续追分，顽强战至5:5平。决金箭加赛，胜负系于一箭，他射出的箭和对手之间，以一厘米的优势胜出，最终杀入半决赛。

“射箭跟别的项目不一样，一支箭一支箭地打，一分一分地攒。”吴士全坦言，紧张是必然的，关键是“紧张归紧张，动作不能忘”。在1/2决赛局上，吴士全在5：3的优势下，打出了职业生涯最完美的一战，最后三支箭箭箭满环，以绝对优势斩获冠军。

赛场之上掌声如潮，现场选手和观众纷纷喝彩。香格里拉德钦县教体局局长次仁多杰赛后对吴士全的射箭技艺连连称赞：“特别厉害，非常棒，很少能见到连续三支箭一次性全部命中十环的精彩表现。”

“当地崇尚英雄，只认实力，不会因为我是外地选手而有所隔阂。”吴士全感慨，这份欢呼，是雪域射艺爱好者对强者最质朴的敬意。

跨越3000公里不为比赛

跨越3000多公里，这场高原之行究竟价值何在？对吴士全而言，德钦正是国内传统弓箭运动发展的标杆样本。

本届赛事吸引全国各地300余名选手参赛，选手中最高年龄达87岁。让吴士全深受触动的是，在这座常住人口仅 18 万余人的高原县城，做到了村村都组建射箭队，传统射箭早已融入寻常百姓的日常生活。

“我来这里，参赛只是其次，更重要的是取经与交流。”吴士全如是说。乐清白石杨柳滩遗址出土的石镞实证，乐清射箭文脉源远流长，可追溯至早于良渚文化的远古时期；而德钦则用短短数年时间，让民间传统射箭运动遍地开花。身为非遗代表性传承人，他希望把当地全民普及传统体育的宝贵经验带回乐清。

与此同时，他也带来了乐清的制弓工艺与射艺理念。本次征战赛场的战弓，就出自他亲手打造的楠竹传统弓。同样是传统射艺，两地器物却因地取材、各有巧思：乐清利用高原稀缺的楠竹制作弓身，德钦则就地取用高山竹制作箭杆；乐清竞赛多用草靶，箭矢需要整根没入靶体，德钦特色的木桩靶，则需要专门定制箭头，保障箭矢能够牢牢扎入木桩。

有趣的是比赛现场，不少选手的弓箭就是出自吴士全之手。原来早在十年前，德钦射箭爱好者就已开始购置吴士全制作的弓箭，两地射艺的缘分早已埋下。赛场内外，他和相识十余年的高原老射手促膝长谈，大家不分地域，聊技法、谈传承，在弓弦之间达成文化共鸣。他表示，此次德钦之行，除了带回奖牌，更带回全民发展传统体育的宝贵经验。接下来，他将持续推动乐清传统弓箭技艺向外输出，进校园、进展馆、跨地域交流，把藏在竹木弓弦之中的中华优秀传统文化，传递到更远的地方，让古老射艺在新时代持续焕发蓬勃生命力。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 乐清匠人千里赴梅里雪山“论箭” 决赛三箭满环 拿下双料冠军

乐清市融媒体中心记者 杨海虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com