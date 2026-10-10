壹时评：把论文写在大地上，把根扎在泥土里

人民网 2026-10-10 09:16:36

一粒种子要破土而出，必先沉入泥土；一所涉农高校要枝繁叶茂，也必须把根扎进脚下的土地。

一粒种子要破土而出，必先沉入泥土；一所涉农高校要枝繁叶茂，也必须把根扎进脚下的土地。

山东农业大学建校百廿年来，始终秉持“登高必自”的校训，传承“学用结合、学以实为贵”的办学理念，凝练出“爱国爱校、质朴厚德、求真创新、实干奋进”的农大精神。这所扎根泰山脚下的学府，用一代代师生的躬身实践，回答着一个朴素却深刻的问题：何为把论文写在大地上？

扎根泥土，是山农人代代相传的精神底色。从山东农学院走出的李振声院士，一生与小麦为伴。他开创小麦远缘杂交育种，培育出“小偃”系列品种，累计推广3亿多亩，增产小麦逾150亿斤。2024年，他被授予“共和国勋章”。从西北戈壁到黄淮海平原，他用七十余年科学生涯诠释了何为“国家培养了我，我应该向国家作出回报”。

“紧凑型玉米之父”李登海，数十年坚守育种一线，不断刷新夏玉米高产纪录；于振文院士深耕麦田三十余年，将三项国家科技大奖“种”在大地上……这些名字背后，是一个共同的特质：不赶时髦、拒绝“快餐”，十年磨一剑，把科研之根深深扎进脚下的土地。

把课堂搬到田间，让青春在乡土中拔节生长。植物保护学院的王庆瑞，面对潍坊昌邑种粮大户“亩产仅二三百斤”的困境，从大三起扎根乡村振兴驿站，筛选高效药剂、确定关键用药时期，最终帮助当地小麦亩产提升至七八百斤，相关技术被推为山东省农业主推技术。在滨州博兴的西红柿大棚里，学生科技专员蔡芳萍面对番茄潜叶蛾灾害，牵头组建科研小组，提出“诱捕器+驱虫植物+生物素农药”三步防控法，让红彤彤的果实重新挂满藤蔓。如果说老一辈山农人用一生诠释了“扎根”的含义，那么今天的山农青年，正在接过这根接力棒。

向下深扎，恰恰是为了更好地向上突破。扎根泥土，不等于固守旧路。山农大的青年科研力量正依托小麦育种全国重点实验室等国家级平台，持续向种业深水区挺进。从十字花科蔬菜远缘杂交的重大突破，到“山农40”“山农48”耐盐碱小麦品种亩产超1200斤——这些成果无一不是从生产一线“找问题”，在实验室“出成果”，再回到田间“见实效”。

把论文写在大地上，不是一句诗意的口号，而是一锄一犁的实干；把根扎在泥土里，不是一种姿态的选择，而是一代又一代山农人的精神自觉。2025年，山东农林牧渔业总产值位居全国首位，农产品出口额连续27年领跑全国。亮眼成绩的背后，有无数山农人的默默耕耘。个人理想只有植根于国家发展的厚土，才能枝繁叶茂、向阳生长。

记者：徐玉涵

原标题：青春华章丨壹时评：把论文写在大地上，把根扎在泥土里

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com