10万人涌入的“祁连县考题”，对担当者多一分理解支持
这个国庆假期，青海祁连县“火”了。单日，超10万游客涌向这座常住人口仅5万的祁连山小城。酒店满房，民宿售罄，求助电话打爆。县里决定开放学校宿舍，文旅干部连夜铺床，妥善安置近500名滞留游客。当地的应急处置保障游客安全，赢得广泛点赞。
然而，事后网上却出现一些质疑声：凭什么住学生宿舍？为什么不用体育馆等公共空间？这些声音里，包含权利边界的体认、善意的期待，也让“祁连县考题”具有进一步完善治理的样本意义。如何正确认识这一事件，还需要理清是非、澄清谬误，分清主流支流。
首先，应该看到一个基本事实，这是在紧急状态下的应急处置。由于9号公路火热出圈，祁连县游客相比往年暴增。短短数小时内，400多个求助电话打入；在气温骤降的高海拔县城夜晚，包括老人、孩童在内数百名游客无处可居；临近最近县城在近两百公里外……当时情景下，如何快速安置游客，是一个必须立刻解决的公共应急救助问题。
面对紧急情况，能够快速安置500多名滞留游客，避免他们在零下气温下露宿街头，体现了当地政府负责任的态度、有温度的公共服务。事后复盘，有人看到游客免于冻伤冻病，有人强调学生的知情同意与隐私，这些都是答好“祁连县考题”的必要组成部分，但要分清主要矛盾与次要矛盾。苛求应急处置的每一步都“完美无瑕”，很可能耽误同样处境下的快速响应。
事实上，当地并非“不注重隐私”。县政府先与教育局、学校代表商量，工作人员用被褥把学生私人物品裹起来进行“隐私隔离”，事后给学生发放了暖心礼包和感谢信，发公告免费为有需求的学生更换洗漱、床单物品。而体育馆等公共场所，并不具备男女分开住宿、供暖等条件。在突发情况下，当地已是尽力做到“各方满意”，我们不能揪住一点、忽视全貌，在互联网上拿着放大镜一味指责。寒风中无处居住的人，更懂得一张温暖床铺的珍贵。
对紧急情况下的实干者、担当者，应该给予更多理解支持，这不仅是对应急处置本身的共情，更是为了树立为担当者担当、为实干者撑腰的导向，这样才能让更多善意转化为善治，让更多党员干部敢于为民做事、为民担当。
当然，包容不等于回避问题，如果每一次客流高峰都要靠应急处置来兜底，那也不是推动文旅高质量发展的常态。对政府部门而言，需要不断提升预判的科学性、治理的有效性、处置的法治化，善于通过社交媒体热度、导航路线搜索量、高速卡口车流等数据形成文旅流量预测，把应急预案做得更加妥善周全；对广大游客而言，也需要做好自身安全的第一责任人，提前判断客流、预订酒店、做好旅游路线规划，才能更好为自己出行安全负责。
善待实干者、包容担当者，同时把功夫下在流量到来之前，才能让为民服务的作为不被辜负，让基层治理温暖有力、从容有备。（执笔：乔栋）
（来源：人民日报评论微信公号）
作者：常言道
原标题：人民锐评：10万人涌入的“祁连县考题”，对担当者多一分理解支持
来 源：人民日报评论微信公号
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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