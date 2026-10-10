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最新！“浙BA”瑞安比赛场次调整

浙江省城市足球篮球联赛组委会办公室、浙BA公众号 2026-10-10 09:30:37
因场馆、时间安排与国家级赛事、重要活动冲突，经组委会研究决定，现对2026年浙BA省级争霸赛阶段小组赛部分场次比赛时间进行调整。

　　因场馆、时间安排与国家级赛事、重要活动冲突，经组委会研究决定，现对2026年浙BA省级争霸赛阶段小组赛部分场次比赛时间进行调整：

　　1.原定于12月4日19:30举行的A组第14轮桐乡队对阵江山队的比赛，调整到10月20日19:30；

　　2.原定于10月20日19:30举行的A组第7轮江山队对阵桐乡队的比赛，调整到11月29日19:30；

　　3.原定于11月28日19:30举行的B组第13轮绍兴队对阵瑞安队的比赛，调整到10月15日19:30

　　4.原定于10月15日19:30举行的B组第6轮瑞安队对阵绍兴队的比赛，调整到11月28日19:30

　　调整后的省级争霸赛小组赛完整赛程表如下：

来　源：浙江省城市足球篮球联赛组委会办公室、浙BA公众号

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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