人民网 2026-10-10 09:19:47

近日，青海省海北藏族自治州祁连县被推上风口浪尖。起因是，10月3日，超10万游客涌入这座5万人口的小城，酒店和民宿全部满房。据报道，面对突发状况，当地文旅部门紧急腾出学生宿舍供游客免费住宿，并配发全新床品。这一举措迅速引发社会热议。

此举收获了众多游客的认可与感谢。然而，质疑声也随之而来。比如，有网友发问，（临时征用宿舍）有没有问过学生的意见？有没有考虑过学生的财产安全？这并非吹毛求疵，善意与程序，本就不该是非此即彼的选择题。

应该说，面对蜂拥而至的求助，祁连县避免了游客在寒夜中露宿街头的更坏局面，基层的付出值得一句公道话。据报道，仅3日17时30分至24时，工作人员就接听了400多个找住宿的求助电话，“近7个小时一刻未停”。

当然，这场十万游客的应急安置，无疑也给地方治理出了一道深刻的思考题。游客因客流高峰滞留，属于可预判、可调度的问题，应对此类大考，既需要临危受命的“温度”，更需要防患未然的“规则”。应急不是简单的“腾挪”，如何厘清公共资源使用的边界，既留住游客的“身”，也安放好公众的“心”，考验着治理的精细度。

一座5万人口的县城，面对10万游客的瞬时涌入，基础设施的承载力确有极限，不能对敢于担当的职能部门“当头一棒”。但宽容不意味着不能反思，包容不意味着无需进步。一座城市的温度，不仅体现在如何对待远道而来的客人，更体现在如何对待那些不在场却利益攸关的普通人。治理的温度，不在于应急时的手忙脚乱，而在于平日里的未雨绸缪。既不能仅凭一腔善意而僭越规则，也不能死守冰冷规则而丢弃善意。因此，既要为敢作为者撑腰，让他们行事更有底气、处事更有章法，也要以此为契机，推动文旅治理从被动应急走向主动从容。

治理有方，善意无虞，热度化为长红，从而实现多赢。这不仅是祁连县的考题，更是所有城市治理者必须面对的必答题。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：一场十万游客应急安置带来的治理思考题

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com