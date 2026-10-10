“行阅元像”上线 你的阅读有一张会生长的数字画像

温州晚报 2026-10-10 09:49:50

近日，温州市图书馆“行阅元像”数字画像与AI智慧服务平台上线。它把散落的阅读足迹重新连接起来，让你看见自己的阅读、回顾自己的阅读，也发现下一次阅读的可能。

温州网讯 这一年，你最常读哪一类书？哪些领域构成了你的“核心兴趣”？去过多少家城市书房？参加过哪些活动？你的阅读，是一路广泛探索，还是在喜欢的领域持续深读？

一次借阅、一次到馆、一次活动参与……这些散落在不同场景里的阅读足迹，其实一直记录着你与图书馆共同走过的时光。如今，它们有了新的打开方式。近日，温州市图书馆“行阅元像”数字画像与AI智慧服务平台上线。“行阅”，取“行万里路、读万卷书”之意；“元像”，是一份属于你的数字阅读画像。它把散落的阅读足迹重新连接起来，让你看见自己的阅读、回顾自己的阅读，也发现下一次阅读的可能。

一张专属“阅读版图”

打开“悦读画像”，一个生动的数字卡通形象首先映入眼帘。围绕数字形象展开的，是属于你的借阅类别环形热力图。文学、历史地理、哲学、艺术、自然科学……热力图按照中图法分类呈现你的借阅类别及占比。一本本曾经借过的书，由此汇成一幅直观的个人“阅读版图”。

你的每一次阅读，都有迹可循。除了“我喜欢读什么”，“悦读画像”还帮你回答：这一段时间里，我究竟读过什么？与此同时，平台还会根据你的借阅记录，提取借阅量排名靠前的类别，形成你的“核心兴趣”。你也会获得一个有趣的“阅读性格”，是广博探索型、专精深读型，还是均衡阅读型？它不是心理测试，而是根据实际借阅的广度与深度，对阅读行为进行的一次趣味化呈现。

阅读的足迹不止于书架。阅读不仅发生在书页上，也发生在城市的各个角落。你还可以查看自己的城市书房打卡记录：去过的书房会被逐一点亮，并记录到访次数和“点亮进度”，并最终汇成了一份你的年度阅读记忆。

从“找书”到“伴读”

AI选书，让每一次“找书”变成一场主题阅读探索。在“行阅元像”里，你可以尝试一种新的找书方式，把“我想看什么”直接告诉它。进入AI选书，无须想好准确书名，也不必研究检索词。你只需说出阅读需求，AI便会推荐相关馆藏文献。

“我最近想读一点温州历史，有什么馆藏可以推荐？”“想找几本适合孩子看的科普书。”“读完这本书，还有哪些方向值得继续了解？”除馆藏资源推荐之外，还能一键生成知识图谱、思维导图和PPT，末尾附有参考资料，有理有据。

与此同时，平台依然保留大家熟悉的传统馆藏检索入口；需要咨询图书馆服务时，也可以进入AI咨询向“温小图”提问。传统检索与AI体验并行，怎么方便，怎么来。

发现下一个阅读目的地

回顾过去，是为了发现下一个目的地。“行阅元像”还设置了四类个性化内容推荐：“猜你想参加”发现更多温图阅读活动；“猜你想逛”认识不同特色的城市书房，也许下一家，就值得你专程去看看。点击具体城市书房还可查看详情，包含书房简介、定位与推荐图书等内容。“猜你想看”探索温图专属数字资源，让阅读从纸质馆藏延伸到线上。“猜你想读”寻找下一本可能想翻开的书，点击进入图书详情还可查看实时馆藏情况。

温州市图书馆相关负责人表示，打造“行阅元像”平台，就是希望让这些原本安静散落的数据重新被看见。看见自己的阅读兴趣，看见走过的阅读轨迹，看见一年积累下来的成果，也看见下一次出发的可能。探索入口：温州市图书馆公众号→我的图书馆→行阅元像。

来 源：温州晚报

原标题： “行阅元像”上线 你的阅读，有一张会生长的数字画像

记者 陈希茜 通讯员 支浩仕/文

本文转自：温州新闻网 66wz.com