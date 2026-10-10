乐清“夏山战队”斩获国际AI音乐大赛亚军

温州晚报 2026-10-10 09:49:50

来自温州乐清夏山AI音乐村的“夏山战队”一路突围，在E赛道（应用类/AI歌曲创作大赛）决赛二十强中占据6席，并凭借作品《跨物种声学MCP协议》斩获赛事亚军，成为本届大赛最受瞩目的创作力量。

温州网讯 近日，2026杭州国际电子音乐节正式收官。作为第五届全球数字贸易博览会（GDTE）配套活动，这场由浙江音乐学院主办的国际性赛事，共吸引全球数十个国家和地区的500余部作品同台角逐。来自温州乐清夏山AI音乐村的“夏山战队”一路突围，在E赛道（应用类/AI歌曲创作大赛）决赛二十强中占据6席，并凭借作品《跨物种声学MCP协议》斩获赛事亚军，成为本届大赛最受瞩目的创作力量。

五百余部作品同台竞逐

2026杭州国际电子音乐节大赛共征集到全球数十个国家和地区的500余部参赛作品，经专家组严格初评，仅84部作品晋级最终决赛，由来自中国、美国、德国、加拿大等国的权威音乐专家及人工智能艺术家组成国际评委团，现场完成打分与专业点评。

大赛评委团表示，本届参赛作品整体水准较往届实现显著跃升，标志着AI音乐正式迈入注重艺术表达与哲学思考的“2.0时代”——创作者不再止步于技术层面的堆叠，而是将人文关怀、生命哲思与前沿技术深度融合，为AI音乐创作赋予了前所未有的艺术深度。

亚军作品诠释“万物共生”

本次大赛中，夏山战队的核心亮点来自创作者李法政（理村）。其作品《跨物种声学MCP协议》以鲜明的创意与深刻的内核从一众作品中脱颖而出，斩获大赛亚军。该作品以“智能平权”为核心构想，勾勒出人与万物共生的未来图景。创作中，李法政通过AI技术提取并融合鲸、猫、鸟等动物的声音美学特质：鲸的低频脉冲构筑节奏基底，猫的颤音化作切分呼应，鸟鸣升华为高音区的旋律装饰，再将其与人声交织、组合、多重迭代，最终生成全新的音色体系。作品既保留了动物声学的特性，又符合人类的听觉审美，传递出“所有生命起源于海洋，最终又在数字之海共生”的理念。

值得一提的是，李法政的另一部作品《化学反应是我们最后的堡垒》同样闯入二十强。作品源于他对AI时代现场演出价值的思考：当AI越来越擅长生成“好听”的歌，现场演出为何仍不可替代？作品将Encore、Pogo、骤停、跳水等现场互动机制写入结构，让观众不再是背景噪声，而成为音乐的一部分。当声音发出又从人群返回，音乐才从“播放”变成“发生”。

“夏山模式”赋能乡村振兴

亮眼成绩的背后，是位于乐清市大荆镇下山头村的夏山AI音乐村。项目背靠雁荡山5A级景区，定位“中国AI音乐第一村”，由铁定溜溜、下山头村、爱乐社（AIGCxMusic）、乐清城市网四方联合运营，致力于打造集技术研发、教育培训、文旅融合、创业孵化于一体的AI音乐产业微生态，建设“音乐之城”的核心载体，探索AI赋能乡村振兴的全国样板。

自2026年5月正式签约落地以来，夏山AI音乐村已吸引30余位全国头部AI音乐人入驻，成为“数字游创村民”，并推出青年驻留计划、OPC游创社区等系列扶持举措，为创作者提供扎根山水的创作土壤。本届赛事期间，夏山AI音乐村特别设立参赛激励计划：为符合条件的AI音乐创作者提供报名费资助，为闯入决赛二十强的选手报销交通与住宿费用。官方倡导语写道：“从雁荡山到杭州，从AI音乐村到国际赛场，我们相信每一位创作者的声音都值得被听见。”

夏山AI音乐村相关负责人说，“AI音乐创作不再只是城市实验室里的技术试验，它可以在雁荡山的山水之间生长，可以成为乡村振兴的新质生产力，也可以站上国际舞台，展现中国AI音乐的原创力量。”

来 源：温州晚报

原标题： 乐清“夏山战队” 国际AI音乐大赛获亚军

记者 陈希茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com