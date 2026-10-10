温州大典 2026-10-10 09:38:44

1911年10月10日，武昌起义爆发，揭开辛亥革命序幕。此后，大批留学生陆续回国。他们以反哺桑梓为志，将西方现代知识体系与本土实践相结合，把海外学到的知识变成推动家乡和国家进步的力量。

清末至民国时期，温州掀起出国留学的热潮，一批温州青年东渡日本、远涉欧美求学。据《浙江文史记忆·温州卷》统计，1898年至1911年间，共有285人赴日留学。

1911年10月10日，武昌起义爆发，揭开辛亥革命序幕。此后，大批留学生陆续回国。他们以反哺桑梓为志，将西方现代知识体系与本土实践相结合，把海外学到的知识变成推动家乡和国家进步的力量。

张鋆

开拓中国人体解剖学

中国现代人体解剖学的开拓先驱张鋆曾赴日本求学。

张鋆（1891—1977），字伯鋆，平阳鳌江人。1905年，15岁的张鋆靠亲友资助赴日本求学，先入东京海成中学，第二年考入东京慈惠医科大学。

辛亥革命爆发后，张鋆回到祖国，在家乡当了一年多的耳鼻喉科医生，1913年应聘到江西医专任教，开始了60年的医学教育生涯。

1921年，张鋆赴美国哈佛医学院进修，专攻人体胚胎学，取得医学博士学位。1933年，他再次赴美，在纽约大学和卡内基研究所研究人体组织学。1941年，他和助手齐登科发表《中国人脑沟回的模式》，用科学研究反驳了当时一些西方学者所谓“中国人为劣等民族”的谬论。

张鋆《人体解剖学》，图源网络。

张鋆编著的《解剖学》、主编的《人体解剖学》是中国高等医学院校通用教材和重要参考书。

姜琦

把新式教育带回课堂

教育是留学生反哺家乡最直接的途径。他们将西方教育学引入中国，并身体力行地在家乡办学、讲学。

姜琦（1886—1952），字伯韩，永嘉人。姜琦早年在温州府学堂读书，后来公费去日本东京高等师范学校学习，系统接触了教育学。1922年，他再赴美国哥伦比亚大学师范学院深造，师从实用主义教育大师约翰·杜威。

姜琦回国后当过浙江省立第十中学（今温州中学）校长，也担任过杭州省立第一师范学校校长、上海暨南学校校长、上海浦东中学校长、安徽大学文学院院长、福建省立师范学校校长、湖北省立教育学院院长等。

姜琦《中国国民道德概论》，书影来自《瓯越记忆》网站。

姜琦共有20余部教育著作，其中出版于1921年的《西洋教育史大纲》是最早介绍国外教育的专著。他的《中国国民道德概论》被当时学界认为是“大有益于师校教育”的好书。另有《三民主义哲学》《中国新 教育行政制度研究》《普通教育》等著作为日本东京大学、筑波大学、日本贸易振兴机构经济研究所图书馆等收藏。

许璇

为中国农业经济学开路

近代中国农业经济学的先驱者、农业教育家许璇，是以公费留学生的身份东渡日本的。

许璇（1875-1934），字叔玑，瑞安人，先后就读于京都第三高等学校和东京帝国大学农科。

1913年，许璇毕业回国，在国立北京大学校农科大学开设农业经济课程，成为中国农业经济学科的开拓者。

许璇毕生致力于农学研究，他认为在“三民主义的建设时代”中，“欲贯彻民生主义，非研究农学、改良农业、提高农民地位、扶助农民生活不可”。

许璇《粮食问题》，图源网络。

许璇的代表作《粮食问题》是我国最早研究粮食问题的专著，被收入《中华农学会丛书》。许璇在序言中说：“本篇所论述者，以粮食自给为目标，其方法则在增加生产，以丰富国内粮食之给源，运用关税政策，以防遏国外粮食之输入，而其要尤在实行粮食统制，以解决诸种问题。”

许璇的另一部重要著作《农业经济学》由他的助教杜修昌整理其遗留下的部分讲义编成，1943年由上海商务印书馆出版，是中国地政研究所丛刊之一。

来 源：温州大典

原标题： 为时代著书，百年前温州留学生的归国选择

本文转自：温州新闻网 66wz.com