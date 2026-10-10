瑞安市委书记李剑锋开展“暖企心、助企兴”活动时强调：聚焦主责主业 聚力创新突破 实现高质量发展与高水平安全良性互动

瑞安发布 2026-10-10 09:44:02

10月9日，瑞安市委书记李剑锋赴飞云街道、南滨街道开展“暖企心、助企兴”活动，深入企业一线调研生产经营情况，实地检查安全生产和消防安全工作。

10月9日，瑞安市委书记李剑锋赴飞云街道、南滨街道开展“暖企心、助企兴”活动，深入企业一线调研生产经营情况，实地检查安全生产和消防安全工作。他强调，要进一步坚定信心、保持定力，支持广大企业聚焦主责主业、聚力创新突破，因地制宜发展新质生产力，实现高质量发展与高水平安全良性互动。

安全生产是企业发展的生命线。在瑞安市华赫喷涂有限公司，李剑锋走进车间一路察看，聚焦燃气使用安全、消防设施配置、危化品储存、现场作业管理等关键环节，逐一排查问题隐患。李剑锋要求，要严格落实安全生产措施，规范喷漆、粉尘等作业安全操作，安排专人负责设施检修和维护管理，精准防范化解火灾爆炸等各类安全风险。

首台（套）装备对推动行业技术进步具有重要作用。浙江金龙自控设备有限公司深耕石油天然气开采集输设备领域二十余年，3项装备获省首台（套）认定。李剑锋听取企业研发情况汇报，详细了解近年来取得的技术突破和市场经营情况。他指出，高端技术装备是保障国家能源安全的核心支撑，希望企业坚守主业不动摇，努力攻克关键核心技术难题，进一步拓展应用场景，推动更多装备实现国内首台（套）替代。

广大专精特新“小巨人”企业及高新技术企业是瑞安经济高质量发展的重要力量。李剑锋先后来到浙江希望机械有限公司、浙江东进塑胶有限公司，深入企业展厅、车间，了解生产经营、产品研发等情况。李剑锋勉励大家传承弘扬好企业家精神，紧紧锚定市场需求，对标世界一流，深耕细分领域，做深做透科技创新和产业创新深度融合的文章，加快推动成果转化、提升产业竞争力，更好助力“天瑞地安·智造商港”建设。

李剑锋强调，各地各部门要做优一流营商环境、打造一流创新生态，针对企业在发展中遇到的实际问题，推出更加精准有效的政策，提供更加周到暖心的服务，不断激发民营经济和民营企业动力活力，加快构建现代化产业体系。要以“时时放心不下”的责任感，紧盯重点领域、重点行业、重点部位，以最高标准、最严要求、最实举措，抓实抓细安全生产各项工作，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定，以高水平安全护航瑞安高质量发展。

瑞安市领导何志友参加活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋开展“暖企心、助企兴”活动时强调：聚焦主责主业 聚力创新突破 实现高质量发展与高水平安全良性互动

记者 陈豫州、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com