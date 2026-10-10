新华网 2026-10-10 10:34:35

记者10月9日从财政部了解到，按照党中央和国务院决策部署，财政部近日安排使用地方政府债务结存限额5500亿元，用于提高县区一般公共预算保障能力和支持地方扩大有效投资。

据介绍，此次下达地方的5500亿元地方政府债务结存限额中，一般债务结存限额3000亿元，全部分配县区使用，专门用于提高县区一般公共预算保障能力；专项债务结存限额2500亿元，分配给今年第四季度有实际项目资金需求的地区，并向经济大省倾斜，支持优先保障在建项目资金需求，新建项目聚焦“六张网”建设等重点领域，有效发挥政府投资带动作用。

财政部称，将指导督促各地更好衔接项目储备和债券发行，加快发行节奏，畅通拨付链条，尽快形成实物工作量，促进政策早落地、早见效。

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原标题： 财政部安排使用5500亿元地方政府债务结存限额

记者：申铖

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