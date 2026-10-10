新华网 2026-10-10 10:34:35

中国证监会10月9日宣布，就《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及配套规则公开征求意见，拟将权益类基金、基金中基金（FOF）等产品的成立门槛，从规模2亿元、份额2亿份，分别降至5000万元、5000万份，固收类基金成立门槛维持不变。

权益类基金是公募基金参与资本市场和服务居民理财的重要产品，也是壮大资本市场中长期资金的重要渠道。这次成立门槛的下调透露出什么信号？有什么意义？业内人士进行了分析。

增强公募基金产品逆周期布局能力。回顾市场发展历程，一些具有长期投资价值的产品可能因为短期市场情绪低迷而难以成立。适度降低成立门槛，可以让具备长期投资价值的产品在市场低位也能够顺利成立和运作，增强逆周期布局能力。

有利于减少“帮忙资金”保成立现象。过去，较高的成立门槛在一定程度上容易导致部分基金管理人引入短期资金凑规模。降低门槛后，产品成立可以更多依托真实投资需求。

有利于丰富公募基金产品供给。随着居民财富管理需求更加多元，市场需要更多权益类、配置型产品。此次修订为这些产品的发展提供了更灵活的制度空间，也体现出了监管部门支持中长期资金入市、促进权益投资发展的鲜明导向。

记者从证监会了解到，现行的运作管理办法修订发布已经超过10年，这次启动系统性修订，突出以投资者为本，聚焦公募基金产品投资运作中的痛点堵点，着力推动行业回归“受人之托、代客理财”的本源，努力提升投资者的获得感。

在降低权益类基金成立门槛的同时，本次修订还有不少亮点。例如，拟优化完全被动复制型指数基金关于举牌、减持、短线交易的相关监管要求，适度放松其他指数基金的交易限制。

对主题基金“窄基漂移”问题，此次修订要求基金合同清晰界定基金名称所示的投资方向。不能用过宽的表述模糊和扩大投资边界。针对“宽基窄投”问题，要求非行业主题基金不得集中投资于单一行业和主题。

对于“迷你基金”清盘难、“持有人大会召集难”等痛点，政策也进行了升级，将进一步降低小规模基金持有人负担，提升基金治理效率。

来 源：新华网

原标题： 降至5000万元 权益类基金成立门槛拟下调

记者：刘慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com