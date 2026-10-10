前三季度全国城镇新增就业1052万人
新华网 2026-10-10 10:34:36
记者从国新办10月10日举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上获悉，今年1至9月，全国城镇新增就业1052万人、完成全年目标任务的87.7%，前8个月城镇调查失业率均值为5.2%，就业形势总体稳定。
来 源：新华网
原标题： 前三季度全国城镇新增就业1052万人
记者：张晓洁、王聿昊
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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