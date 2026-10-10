新华网 2026-10-10 10:34:36

最高人民法院、国家文物局10月10日发布6件依法惩治文物犯罪典型案例，包括效仿盗墓小说情节组织盗掘古墓葬、偶然捡拾文物并倒卖等行为，引导全社会加强守护文物、防范犯罪的意识。

在余某才盗掘古墓葬案中，余某才痴迷盗墓小说，自学盗墓技术并购买工具。2023年，余某才与他人两次商定共同盗掘古墓葬，单独或伙同他人寻找、确定古墓葬位置，共同挖掘盗得铭文铜戈、玉饰、铜壶、铜鼎等23件文物。经鉴定，被盗的两座墓葬均为东周时期古墓葬，具有重要历史、艺术和科学价值。

法院审理认为，余某才伙同他人盗掘被确定为省级文物保护单位的古墓葬，并盗窃珍贵文物，其行为构成盗掘古墓葬罪，判处余某才有期徒刑十二年，并处罚金。该案也警示广大群众，对盗墓题材文学作品要有正确的认知，不能将之作为实施犯罪的“教科书”，否则必将受到法律严惩。

据介绍，当前我国文物安全形势复杂，文物犯罪日趋专业化、智能化、职业化，并逐步向互联网蔓延，重特大文物犯罪案件时有发生。同时，大量古文化遗址、古墓葬、石窟寺、古石刻分布在乡间田野、山地荒坡，部分行为人由于缺乏文物保护意识，对文物违法犯罪活动存在认知偏差，逐步走上文物犯罪道路。

在郭某军故意损毁文物案中，郭某军作为煤矿矿长明知矿区有全国重点文物保护单位秦直道遗址，未采取任何避让措施导致遗址本体严重损毁，其行为构成故意损毁文物罪，获刑七年；在师某兴盗掘古墓葬案中，师某兴明知居住地位于全国重点文物保护单位丰镐遗址保护范围内，仍对自家院中清理柿子树根时发现的古墓葬进行盗掘，获刑十五年；在唐某生倒卖文物案中，唐某生在捞沙作业时拾得一个春秋时期铜制编钟并以30万元的价格出售，获刑五年。

人民法院、文物部门提醒广大群众，增强文物保护意识和法律意识，发现违法犯罪线索的，及时向有关部门举报，共同守护文物安全。

来 源：新华网

原标题： 打击效仿小说情节盗掘古墓葬等 两部门发布典型案例

记者：冯家顺、孙鹏程

本文转自：温州新闻网 66wz.com