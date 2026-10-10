新华网 2026-10-10 10:34:37

2026年国庆黄金周，出游热潮在大江南北涌动。文化和旅游部10月9日发布的数据显示，假期7天，全国国内出游8.26亿人次，国内出游总花费7383.75亿元，按可比口径（日均）分别同比增长6.3%、4.3%。许多景区迎来客流高峰，餐饮、住宿、交通联动升温。

假日文旅市场红火，折射出消费潜力正在不断释放。这个长假，出游意愿集中释放，不同人群各有精彩选择：年轻人跨城追演出、享美食，家庭群体走进红色研学，户外爱好者结伴自驾。人们争相预订食宿、研究“必买清单”，消费热情高涨，甚至出现“一房难求”“一位难求”，正是内需潜能巨大的生动体现。

热潮中看变化，文旅消费正从重点城市、景区加速扩散至更广阔的国土空间，全方位向县、乡、村下沉。原本小众的边陲小城、山区古村成为热门目的地。国庆假期，祁连山腹地的青海祁连，迎来超22万人次游客；沿江城市安徽铜陵的永泉小镇，以铜钱为媒串联乡土美食，吸引13.3万人次打卡。新的消费地理正在形成：越来越多县域小城成为消费目的地，下沉市场成为内需的新增长极。

文旅需求迭代升级，驱动消费市场向品质化、多元化转变。过去，假日旅游消费优先买纪念品实物；现在，越来越多人愿意为体验、情绪、兴趣付费。大众出游跳出“打卡拍照”模式，更加追求“沉浸式”“体验感”。有人奔赴悬崖天梯，挑战云端步道；有人偏爱慢游小城，在石板路与烟火气里感受乡土气息。传统观光消费加快向休闲、康养、户外、研学等多元形态转变。文旅消费之变，不仅是规模的增长，更是品质、体验、个性化并重的跃升。

入境游热度同样持续攀升。外国游客纷至沓来，不仅热衷于探访中国壮丽的山河与悠久的历史文化遗迹，还纷纷走进商圈与街巷，采购电子产品、服饰、美妆、工艺品等各类商品。从“空手来”到“满箱归”，外国游客通过视频记录购物体验与使用感受，吸引更多海外观众关注，推动“China Haul”（中国购物开箱）成为全球热词，形成影响力不断扩大的文旅消费热潮。

把旺盛的需求接住、接好，关键看文旅供给持续创新。市场跟着需求变，各地不再只靠自然风光“躺赢”“吃老本”，而是主动造场景、育业态、拓赛道。高空天梯、行进式演艺、夜间光影秀……从新景点、新玩法到新服务，以新供给创造新需求、以新场景激活新消费，游客愿意来、留得住、愿意花钱，从而推动供需良性循环，持续夯实消费增长根基。

消费活力的持续释放，离不开优质服务的支撑。客流暴增，尤为考验地方治理能力。连夜调配床位、完善预约系统、增设便民服务点……多地快速响应、高效联动、充满人情味的举措，为消费市场平稳运行提供坚实保障，也凸显中国制度和治理的显著优势。

七天国庆假期，串联起需求升级、供给创新与服务托举，勾勒出中国消费的蓬勃图景。大美山河，客流不息，内外双向流动与城乡双向奔赴间，厚积的是中国经济稳步向好、持续生长的强大底气。

来 源：新华网

原标题： 从国庆文旅热看中国消费活力

记者：张紫赟

本文转自：温州新闻网 66wz.com