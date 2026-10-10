新华网 2026-10-10 10:31:00

俄罗斯官方8日说，已向世界卫生组织通报俄罗斯伊尔库茨克西伯利亚与远东防鼠疫研究所一名工作人员患病死亡的相关情况，并未出现第二例病例；当前防疫形势平稳，已解除相关预防性措施。

据俄方通报，该研究所一名28岁女性工作人员2日因“不明原因肺炎”死亡。伊尔库茨克州州长伊戈尔·科布泽夫8日在俄社交媒体平台上说，目前对所有与患者有接触人员的医学观察都已结束，“未发现与传染病有关的健康问题”，死亡患者感染的是“社区获得性肺炎”。

俄联邦消费者权益保护和公益监督局8日发布通告，否认存在第二例病例。该机构表示，伊尔库茨克州防疫形势平稳，不存在健康风险，该州首府伊尔库茨克市已解除相关预防性措施。

通告还说，所有与死亡患者有接触的人员都已结束医学观察，没有发现与感染病理学相关的健康问题。近5000份实验室检测结果显示，未发现危险致病微生物。

俄联邦消费者权益保护和公益监督局此前表示，死亡患者病因诊断为“不明原因肺炎”，在其样本中未发现与其专业活动相关的微生物。患者曾针对其工作相关的危险传染病接种过疫苗并具有免疫力。在获知其发病消息后，相关机构已依据卫生法律第一时间全面采取综合防疫措施，并已将有关情况通报世卫组织。

世卫组织总干事谭德塞7日在一场新闻发布会上说，俄方向世卫组织通报称，伊尔库茨克州近期没有报告鼠疫病例。俄方还表示已开展流行病学调查，并实施了防控措施，约200名接触者被隔离。谭德塞同时表示，世卫组织已要求俄方提供更多死亡患者及其接触者实验室检测的信息，并解释采取公共卫生措施的具体原因。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7日对媒体表示，俄方已按照既定程序向世卫组织通报一名实验室工作人员患病死亡的情况。对于世卫组织要求俄方回应有关西伯利亚出现第二例疑似病例的报道，佩斯科夫表示，一些媒体做了大量相关报道，但其中“绝大多数内容都是虚假信息”。

来 源：新华网

原标题： 俄否认传染病研究所出现新病例 已解除防疫措施

本文转自：温州新闻网 66wz.com