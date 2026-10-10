美国今年麻疹确诊病例已超4000例
美国疾病控制和预防中心9日发布的最新数据显示，截至8日，美国今年已报告4080例麻疹确诊病例，超过2025年全年的2289例，为1991年以来年度最高水平。
数据显示，今年以来，美国各地共报告4062例麻疹病例，另有18例涉及国际访客。截至目前，已有414名麻疹患者住院治疗，占确诊病例总数的约10%。在确诊病例中，有95%的患者未接种过麻疹疫苗或接种情况不明。
近期，美国宾夕法尼亚州麻疹病例持续增加。该州卫生部门9日通报的最新数据显示，过去7天新增麻疹确诊病例157例。2026年以来，该州累计麻疹确诊病例已达1136例，其中219人住院治疗，5人死亡。这是美国30多年来规模最大的州级麻疹疫情。
纽约州5日宣布因麻疹疫情进入“灾难紧急状态”，以应对麻疹病例增加，并扩大疫苗接种和检测服务的覆盖范围。
麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症，甚至导致死亡。美疾控中心强调，预防麻疹的最佳方法是接种麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗。当社区人群疫苗接种率超过95%时，大多数人可以通过群体免疫获得保护。
来 源：新华网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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