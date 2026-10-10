新华网 2026-10-10 10:32:25

俄罗斯总统助理乌沙科夫9日晚在电话新闻发布会上介绍，俄总统普京与美国总统特朗普当天通电话，重点讨论乌克兰危机的解决前景、伊朗局势及俄美双边关系等问题。

乌沙科夫说，此次通话内容丰富、友好，持续了一个半小时。普京在通话中告诉特朗普，俄罗斯开展特别军事行动的目标没有改变。目前，俄军已完全掌握战场主动并充满信心地向前推进，乌克兰企图通过打击俄罗斯纵深来阻止俄军攻势的企图不会得逞。

普京在通话中说，乌克兰致力于升级和延长冲突并企图破坏俄罗斯杜马选举，在主要投票日对莫斯科等俄城市以及投票站发动大规模无人机袭击，破坏了立即恢复谈判的可能性。普京强调，俄方仍致力于通过政治外交途径实现长期持久和平。

乌沙科夫说，普京认为，在伊朗问题上的外交解决可能性尚未穷尽，与伊朗进行谈判是可能而且必要的。他在通话中对特朗普表示，有关将伊朗高浓缩铀运往俄罗斯的建议仍然有效。乌沙科夫说，特朗普对俄罗斯参与解决伊朗问题表示欢迎。

乌沙科夫介绍，普京与特朗普在通话中就准备开展大规模经济合作进行了讨论。普京9日晚通过总统官网发布声明，称当天在同特朗普通话中，确认俄将向美国和全球市场提供石油和石油产品。

据塔斯社10日报道，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将提前解除对柴油出口的限制，最早于10月向美国和其他所有伙伴额外提供30万吨柴油，11月份柴油出口量将进一步增至50万吨，12月增至100万吨。他表示，俄罗斯也将保障其国内市场的燃料供应。

来 源：新华网

原标题： 俄美元首通话一个半小时 重点讨论乌克兰等问题

记者：王作葵

本文转自：温州新闻网 66wz.com