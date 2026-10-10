巴拿马强震：暂无华人伤亡报告 巴拿马运河运营正常
据美国地质调查局地震信息网消息，巴拿马内陆上皮塔洛萨地区附近格林尼治时间9日17时56分（北京时间10日1时56分），发生7.6级地震，震中位于北纬7.60度、西经80.76度，震源深度10公里。
据巴拿马大学地球科学研究所初步测定，9日中午强震后，巴拿马当天下午又发生6.9级地震。
10月9日，在巴拿马中部科克莱省地震灾区佩诺诺梅，房屋在地震中倒塌。新华社发（丹尼尔·冈萨雷斯摄）
此次6.9级地震发生于当地时间9日15时25分（北京时间10日4时25分），震中位于巴拿马西南部、科伊瓦岛东北约25公里处，震源深度5公里。
另据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震为6.6级。
据美国上述机构消息，巴拿马上皮塔洛萨地区附近当地时间9日12时56分发生7.6级地震。巴拿马大学地球科学研究所将此次地震定级为7.2级。巴拿马首都巴拿马城震感明显。
强震后，巴拿马已记录到多次5级以上地震。
据外媒报道，美国海啸预警系统当天在巴拿马地震后发出警报，称巴拿马及周边国家部分沿海地区可能出现海啸。目前该机构已取消相关海啸预警。
暂无华侨华人伤亡报告
巴拿马9日发生强震后，经记者多方核实，截至目前，驻巴拿马中资机构及当地华侨华人均无人员伤亡报告。
10月9日，在巴拿马中部科克莱省地震灾区佩诺诺梅，倒塌的房屋外的车辆被严重破坏。新华社发（丹尼尔·冈萨雷斯摄）
巴拿马运河运营保持正常
巴拿马运河管理局9日发表声明说，当天发生强震后，巴拿马运河运营仍保持正常，暂未受到影响。
声明说，地震于当地时间12时56分左右发生。运河方面已启动应急预案，技术人员正在对相关设施进行检查，以确定是否受到影响。运河管理局将随着评估工作的推进发布最新核实信息。
来 源：新华网
记者：李佳旭、许咏政、刘宇辰、谭慧婷
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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