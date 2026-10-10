新华网 2026-10-10 10:44:40

搭载“蛟龙”号载人潜水器的“深海一号”船从福建厦门起航，赴南太平洋执行中国大洋100航次第二航段科学考察（9月24日摄）。新华社记者 黄韬铭 摄

记者9日从中国大洋事务管理局获悉，搭载“蛟龙”号载人潜水器的“深海一号”船近日从福建厦门起航，赴南太平洋执行中国大洋100航次第二航段科学考察，这也是“蛟龙”号首次在南太平洋开展调查作业。

搭载“蛟龙”号载人潜水器的“深海一号”船从福建厦门起航，赴南太平洋执行中国大洋100航次第二航段科学考察（9月24日摄）。新华社记者 黄韬铭 摄

据了解，本航段将聚焦“数字化深海典型生境”大科学计划目标，通过“蛟龙”号下潜、温盐深测量（CTD）+采水、表层浮游生物拖网等作业手段，首次在南太平洋区域开展水体和海底生态调查，预计时间91天。调查将覆盖该区域生境异质性，获取该区域生境分布规律和生态基线数据，填补该区域公海生态数据空白。同时，本航段还将开展区域水体生态系统和海底典型生境制图与保护价值评估。

科考队员在“深海一号”船起航后合影留念（9月24日摄）。新华社记者 李鑫 摄

本航段还将邀请南太平洋岛国有关科学家参航，进一步深化中外海洋领域学术交流与技术协作。此次任务聚焦深海生态保护，帮助发展中国家开展能力建设，促进深海科学事业协同发展，是践行“海洋命运共同体”理念的生动体现。

科考队员向岸上送行人员挥手道别（9月24日摄）。新华社记者 李鑫 摄

中国大洋100航次第二航段由中国大洋事务管理局统筹，国家深海基地管理中心组织实施，自然资源部第一、二、三海洋研究所等单位提供业务支撑，25家境内单位、3家国外单位共88名队员参航。

来 源：新华网

原标题： 中国大洋100航次第二航段起航 “蛟龙”号首赴南太平洋开展作业

记者：叶昊鸣、李鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com