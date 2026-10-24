温州率全国之先为“准古树名木”保护立法

温州日报 2026-10-24 09:10:38

10月23日，市十四届人大常委会第三十七次会议表决通过《温州市古树名木后备资源保护规定》（以下简称《规定》），这是全国首个全口径衔接国家《古树名木保护条例》，针对古树名木后备资源保护的地方性法规。该法规将树龄50年以上、尚未迈入“百年古树”行列的“准古树”和具有名木潜质的树木，纳入法治保护体系。待省人大常委会批准后，这部法规将正式公布实施。

温州网讯 行走在温州的城乡街巷，总能与一些老树不期而遇：它们可能是村口遮阴蔽日的苦槠，可能是老巷里见证了几代人生活的枫香，这些早已成为一方水土的记忆坐标。

10月23日，市十四届人大常委会第三十七次会议表决通过《温州市古树名木后备资源保护规定》（以下简称《规定》），这是全国首个全口径衔接国家《古树名木保护条例》，针对古树名木后备资源保护的地方性法规。该法规将树龄50年以上、尚未迈入“百年古树”行列的“准古树”和具有名木潜质的树木，纳入法治保护体系。待省人大常委会批准后，这部法规将正式公布实施。

“绿色中年”的保护困境

在生态与文化语境中，树龄百年是一道清晰的“保护红线”。可在树木的百年生长周期里，50至100年这一阶段恰恰是最易被忽视的“中年期”——它们脱离幼树的脆弱，却还没等到古树的法定身份，在城乡建设的浪潮中，容易成为被牺牲的对象。

温州的现状，印证了这种隐忧。全市现有存活古树名木16437株、古树群215个、古树后备资源193株，但与古树名木总量超9万株的绍兴相比，温州不仅现有存量差距显著，后备梯队的断层问题更为突出。

“过去，温州经历了高速城市化与工业化，大量原生大树在项目建设中被砍伐或移栽，许多树木没能撑到百年便悄无声息地消失，导致后备资源基数严重不足。”市人大代表陈兴良表示，若再不提前介入保护，未来的古树资源可能会越守越少。

更深层的困境，在于适当的法定保护依据缺失。2025年施行的《古树名木保护条例》是我国首次以行政法规形式确立了保护框架。尽管国家与省级层面，已形成古树名木保护的法规体系，但保护重心聚焦百年以上树木，后备资源只能与一般树木一样，仅依靠《森林法》《城市绿化条例》进行低层次的管理、保护，缺少更有针对性、更有效保护的法定依据。

现实中，这种“保护真空”的代价随处可见：城市更新里“砍大栽小”“异地移栽”的短视行为屡禁不止，大树资源在不知不觉中流失；乡村里的老树产权复杂、分布零散，硬化树根、堆放杂物等破坏行为屡见不鲜。从普通公众到部分基层管理者，对后备资源的长远价值普遍认识不足，总觉得“还没到百年，不用急着保护”，恰恰是这种心态，让许多大树倒在了离“古树”身份只差一步的地方。

基于这样的现实考量，市委、市人大常委会、市政府主要领导高位统筹、把脉定向，多次专题研究，确定了保护工作的基本原则，为《规定》顺利起草锚定“定盘星”、筑牢“压舱石”。

市人大常委会法工委、农资委及有关市级部门先后组织召开立法座谈会，广泛征求各基层立法联系点、人大代表、专家学者的意见建议，使《规定》的每一条款都建立在广泛的群众基础和社会共识之上。

打破“唯树龄论”的温州首创

翻开这部法规，贯穿始终的是“保护优先、合理利用、分级管理、动态调整”原则，从概念界定到分级标准，不少内容在全国范围内具有开创性意义。

最引人注目的变化，藏在法规名称里。最初的法规名是《温州市古树后备资源保护规定》，最终表决通过时增加了 “名木”二字。

“原有法规名称保护范围存在局限，无法覆盖其他重要的后备资源。且现行名木认定标准严格、周期较长，具有名木潜质的树木如不提前保护，易遭受损毁退化。”市人大常委会法工委主任张胜海解答道，温州率全国之先在立法层面确立“名木后备资源”法定概念。

换言之，一棵树只要具有较大历史、文化、科学、景观价值或者较大纪念意义的，同样可以纳入保护。这一设计精准契合温州的人文底色——作为浙南革命老区、著名侨乡，温州城乡散落的许多大树背后，连着一段党史、一族乡愁、一座城市的成长记忆。它们的文化分量，不该以年轮来丈量。

与之配套的，是独创的分级保护机制。法规明确，树龄70年以上不满100年的实行后备一级保护，50年以上不满70年的实行后备二级保护。风景名胜区、城市公园、传统村落、历史文化街区等区域的古树后备资源，以及所有名木后备资源，均直接实行一级保护，不受树龄限制。同时，法规还设计了动态调整机制，名木后备资源树龄满百年后，若还未符合名木认定标准，应及时认定为古树，及时调高保护等级。

保护范围划定兼顾原则性与灵活性。后备资源的保护范围按照不小于树冠垂直投影范围划定。后备资源群的保护范围按照不小于其边缘植株树冠外侧垂直投影范围划定，划定后全部纳入国土空间规划“一张图”实施监督。这意味着，古树名木后备资源的保护是嵌入城市空间的刚性约束，从规划源头就能避免建设项目的侵占。

针对建设与保护的矛盾，法规设计了“避让—移植—砍伐”的梯度处置机制：优先避让，确有困难方可移植，移植仍不可行的，严格履行法定程序后才可砍伐。

针对公众关心的私权保护问题，法规也给出了明确答案：认定非公有树木为后备资源前，必须征得所有权人的同意。此外，《规定》还详细列举了禁止实施的损害行为，从挖根剥皮、过度修剪，到保护范围内动火、硬化地面，再到非法买卖运输砍伐的后备资源，各类常见破坏行为都被纳入监管范畴。

今天“预备役”明天活化石

放眼全国各地，杭州、宁波等地市均已出台古树名木保护的地方性法规，但针对古树名木后备资源保护进行统一专项立法，温州尚属首家。这步跨越，看似只是保护年限向前延伸了五十年，实则是保护理念的根本转变——从“抢救式”守护存量，转向“梯队化”培育增量，温州的古树名木家族不会随着老树凋零出现断代，而是持续繁衍生息。

保护之外，合理利用同样是题中之义。法规明确，在保护优先的前提下，可依托后备资源开展科普宣教、科学研究，挖掘历史文化价值，发展生态旅游；属于经济树种的，也可依法开展生产经营活动。

杭州临安打造太湖源镇指南村枫香古树文化公园等场所，赋能乡村振兴的实践证明，古树名木从来不是发展的包袱，而是可以点亮一方的文化IP。对温州而言，这些后备资源藏着瓯越大地的耕读传统、红色根脉、侨乡乡愁，只要善加利用，可以成为文旅融合、乡村振兴的新载体。

从法规落地到真正形成全民保护共识，还面临着排查认定的工作量、养护资金的保障、公众意识的提升等诸多挑战。但不可否认的是，这部法规的出台，已经迈出了重要一步。

当今天的“绿色预备队”在数十年后长成参天古木，它们会记得，这座城市曾在它们最需要守护的年纪，用法治为它们撑起了一片天空。

来 源：温州日报

原标题： 温州率全国之先为“准古树名木”保护立法

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com