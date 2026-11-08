2026中欧非·绿色能源发展论坛在温举行
温州网讯 昨天，2026中欧非·绿色能源发展论坛在温州举行。来自中国、欧盟和非洲的专家学者、企业家等代表相聚在瓯江之畔，围绕“深化绿色伙伴关系，共筑世界零碳未来”主题进行深入交流。
省政协副主席张学伟出席，市委副书记、市长张文杰致辞，市委常委、副市长王振勇出席。
张文杰代表温州市委市政府欢迎各位嘉宾来到“千年商港、幸福温州”。他说，能源是人类文明发展进步的基石，历史上每一次能源革命都深刻重塑人类文明形态。温州深入贯彻落实习近平主席提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以“双碳”目标为引领，坚定走好能源绿色低碳发展之路，在转型中铺开绿能版图，在创新中锻造产业优势，在开放中贡献温州力量，奋力打造全国新能源产能中心和应用示范城市。期待与各方力量携手同行，深化绿色伙伴关系，共拓新能源产业发展新蓝海，共促全球能源绿色低碳转型；希望各位专家学者、企业家不吝分享真知灼见，助力温州更好打造清洁能源产业高地；欢迎广大精英人才、创新团队、优质企业“来温州·创未来”“投温州·赢未来”，在温州这片创新创业热土上收获奋斗的无限精彩。
中国电力企业联合会党委副书记、秘书长郝英杰，中国国际投资促进会常务副会长兼秘书长周晓燕，中国欧盟协会副会长、四达时代集团董事长庞新星，中国欧盟协会副会长、正泰集团董事长南存辉分别致辞。来自国内外的专家学者、业界精英，就“全球气候治理新格局下的中欧非产业协同”“构建面向发展中国家的绿色金融新范式”“技术跃迁与数字赋能：共塑未来能源新生态”“重塑全球绿色价值链：从资源禀赋到产业共荣”等议题展开讨论。
来 源：温州日报
2026中欧非·绿色能源发展论坛在温举行
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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