温州日报 2026-11-08 08:45:21

近日，一批重405公斤的跨境电商货物从温州斯尔达海关监管作业场所顺利发车，搭乘TIR国际公路运输车辆奔赴莫斯科。据悉，这是全省首单“TIR+9810”跨境出口货物，标志着温州成功将跨境电商9810模式与国际公路运输相衔接，为浙南外贸出海开辟出一条高效新路径。

温州网讯 近日，一批重405公斤的跨境电商货物从温州斯尔达海关监管作业场所顺利发车，搭乘TIR国际公路运输车辆奔赴莫斯科。据悉，这是全省首单“TIR+9810”跨境出口货物，标志着温州成功将跨境电商9810模式与国际公路运输相衔接，为浙南外贸出海开辟出一条高效新路径。

“9810”即跨境电商出口海外仓模式。企业可将货物批量提前出口至海外仓，境外消费者下单后直接本地履约发货，大幅缩短配送周期，优化海外消费体验。此次温州创新叠加TIR国际公路运输“一次申报、一证到底、一车直达”的优势，充分释放跨境电商时效红利，助力温州制造深耕欧亚市场。

当地企业是此次新模式落地的最大受益者。深耕家装五金建材领域的温州卡贝卫浴有限公司（以下简称“卡贝卫浴”）是国内电商领域的知名企业，近年来持续依托“一带一路”布局跨境业务，公司旗下还专门成立了瑞安市梨飞贸易有限公司承接相关业务。卡贝卫浴国际电商事业部总经理陈正将算了一笔“效益账”：以往依赖铁路运输，环节多、周转慢、货损风险高，还需多次倒装产生额外人工成本。如今依托“TIR+9810”新模式，货物可从瑞安马屿生产基地直达俄罗斯海外仓，全程运输时长大幅压缩，不仅减少了货损、节约了人工开支，物流周转更快，也有效盘活企业现金流、提升资金利用效率。陈正将说：“TIR卡航是跨境陆运的主流趋势，未来面向中亚、欧洲方向的跨境电商运输，这条通道的优势会越来越明显。”目前，卡贝卫浴九成跨境物流线路已切换为TIR模式。

“跨境电商9810模式对运输时效要求高，和TIR通道是高度契合的。”瑞安市商务局法律事务部负责人介绍，该局前期精准对接卡贝卫浴等重点跨境电商企业，深入摸排温州本土外贸货源。针对企业对TIR业务不熟悉的难题，温州海关主动靠前、精准服务，深入走访企业摸清经营模式与产品特点，量身推介“TIR+9810”组合通关方案，全程手把手指导业务操作，保障首单业务顺利落地。

近年来，温州海关紧跟温州跨境电商业态蓬勃发展趋势，持续拓展“TIR+”业态矩阵，不断解锁外贸通关新应用。目前，瑞安TIR已开通至4个国家、24条线路。

来 源：温州日报

原标题： 温州跨境电商出口再添高效新路径 全省首单“TIR+9810”业务落地瑞安

瑞安融媒记者 黄丽云 张森 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com