温州日报 2026-11-08 09:04:54

11月7日，2026年度温州市眼镜架制作工职业技能大赛在瓯海举办，全市眼镜架制作行业的众多能工巧匠同台竞技。作为《眼镜架制作工国家职业标准》颁布实施后温州地区举办的首场该工种职业技能大赛，本次赛事不仅是对全市眼镜架制作技艺水平的一次集中检阅，更标志着瓯海区历时4年主导编制的“国字号”标准正式从文本走向赛场，开启眼镜产业技能人才标准化评价的新篇章。

温州网讯 11月7日，2026年度温州市眼镜架制作工职业技能大赛在瓯海举办，全市眼镜架制作行业的众多能工巧匠同台竞技。

作为《眼镜架制作工国家职业标准》颁布实施后温州地区举办的首场该工种职业技能大赛，本次赛事不仅是对全市眼镜架制作技艺水平的一次集中检阅，更标志着瓯海区历时4年主导编制的“国字号”标准正式从文本走向赛场，开启眼镜产业技能人才标准化评价的新篇章。

大赛严格对标国家职业标准高级工（三级）要求，理论考试与技能操作分别按30%和70%的权重计入总分，其中技能操作涵盖全框金属眼镜架半成品制作、手工打磨及抛光、装配及校架三个核心项目，做到“赛题即标准、赛场即生产”。

经过激烈角逐，大赛按个人总成绩排名，评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名及优胜奖若干名。总成绩第一名的选手由温州市人社局、市总工会授予“瓯越英才计划—瓯越工匠”称号，享受E类人才政策并获1万元奖励；前三名选手分获“温州市技术能手”“温州市职业技能带头人”等荣誉。

值得一提的是，本次大赛实现“竞赛”与“认定”的直通：理论与实操成绩均合格的一、二、三等奖获得者，核发技师（二级）职业技能等级证书；优胜奖获得者核发高级工（三级）证书。这意味着，一场比赛不仅决出了名次，更直接为优胜者打通职业晋升的“最后一公里”。

今年以来，瓯海区人社局依托国家职业标准，率先推出“三证联认”培育模式——一次考核同步核发职业技能等级证书、职称证书和行业协会资质证书，惠及亨达光学、八达光学等龙头企业一线职工。前不久，首期AI眼镜架制作工高级研修班又快速跟进，将培育链条从传统技艺延伸至智能设计、AI驱动制造等前沿领域，60余名行业高技能人才先学一步、紧跟产业“智造”转型步伐。

从标准编制到首期培训，从技能竞赛到AI研修，瓯海正以“标准引领、培训筑基、竞赛选才、评价贯通”的全链条模式，推动眼镜产业技能人才队伍从“经验型”向“标准型”“复合型”整体跃迁。

来 源：温州日报

原标题： 眼镜架制作工匠同台竞技 系“国标”落地后温州首赛

记者 洪越风

本文转自：温州新闻网 66wz.com