温州日报 2026-11-08 10:11:12

11月7日，鹿城区“三官一律”进人大代表联络站联系群众工作迎来第50期。自2022年11月启动以来，鹿城区从事法官、检察官、警官、律师职业的各级人大代表每月第一个周六进站接待群众，把一张“接待桌”变成了群众身边的法治服务窗口。

温州网讯 昨天，鹿城区“三官一律”进人大代表联络站联系群众工作迎来第50期。自2022年11月启动以来，鹿城区从事法官、检察官、警官、律师职业的各级人大代表每月第一个周六进站接待群众，把一张“接待桌”变成了群众身边的法治服务窗口。

当天上午，活动在鹿城区人大代表联络站及东侧宪法广场举行。现场开展普法宣传、法律咨询，收集民情民意和立法监督意见。

“四年前，‘三官一律’从一张接待桌开始；四年后，它成了群众心里的‘连心桥’。”“三官一律”工作机制秘书长、鹿城区人大代表、律师何旸介绍，前49期已累计接待群众577人次、收集民情民意488件；发布线上普法短视频145期，实现超50万人次浏览量。所收集的共性问题转化为人代会建议67件，推动《温州市信鸽活动管理办法（试行）》出台和全区预付式消费综合治理方案落地。

“‘三官一律’也把法治服务送到了产业一线，帮助企业补上合规经营、用工管理、知识产权保护这些关键课。”浙江省人大代表、康奈集团总裁郑莱莉建议，该品牌服务可以进一步向小微企业延伸，加大鞋业商标、款式设计等知识产权保护力度，围绕劳动争议、合同纠纷开展“订单式”合规指导，并引入更多涉外法律资源，帮助企业防范“出海”风险。

据悉，该品牌服务的相关做法被中国人大网、《中国人大》杂志、《浙江人大信息》（专刊）等多次报道。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城这张接待桌搭起法治连心桥

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com