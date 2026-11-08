山海连轴转，非遗潮起来 洞头“海上花园”的文旅新体验

温州日报 2026-11-08 10:11:25

依托园博会海岛分会场契机，洞头打造海上沉浸式文旅体验，通过打造夜游产品、开通旅游直通车引流，延伸海鲜伴手礼消费链条；发展四季赛事经济破解旅游淡旺季难题；推动螺钿、海陶等非遗创新转化，跨界联名、开发日用文创，盘活闲置空间、激活海岛新业态，擦亮海上花园文旅名片。

如今，七彩洞头村成了社交媒体上的爆款打卡地。

由老储油罐改造而来的“油罐咖啡”，近几个月来人气满满。洞头区融媒体中心供图

海陶美术馆展示的各种日用海陶作品。佩蕾 摄

温州网讯 夏末秋初的洞头，海风微咸。在东屏街道的油罐咖啡前，不少游客排着队，举着蓝白色的拿铁咖啡杯，对着老储油罐改造而成的工业风外墙拍照打卡。这座今年6月才投用的“油罐咖啡”，旺季一天能卖出四五百杯。不远处，韭菜岙沙滩的篝火会在夜间点燃，海面上，国内首部海上船体实景演艺《向洞头》的灯光悄然划破夜空。

借着第十五届中国（温州）国际园林博览会唯一海岛分会场的东风，洞头打造“海上看园博、夜里赏百岛”的差异化体验，把整座海岛变成一座沉浸式体验场。

山海做舞台 把“过路客”变“过夜客”

作为“全城园博”的岛城样本，洞头并没有局限在馆内做文章，而是以“海上花园·全景山海”为核心，搭起了一条25公里的园博主题环线，串联起望海楼、同心公园、仙叠岩、东沙不夜港等核心节点。废弃的厂房和闲置的石厝被盘活成数字光影场景，408米的“海上阳台”、七彩洞头村、油罐艺术空间成了社交媒体上的爆款打卡地。主展陈区则用地图、影像和非遗实物预演全景山海，引导游客从馆内的“看见洞头”走向海岛实景的“走进洞头”。

夜游骨架搭起来了，内容也要跟得上。洞头把海面、渔船、礁石化作天然舞台，常态化推出海边音乐会、沙滩电音和烟花秀。同时，配套开通了9.9元的园博直达旅游直通车，推出“一张车票游洞头”活动，用展馆推介、交通导流形成闭环，硬生生把主会场的庞大客流“导”进了海岛。

人来了，海岛的风物也跟着火了。借着溢出效应，洞头的“两菜一鱼”从土特产变成了标准的文旅伴手礼。在东沙不夜港、三盘码头，海鲜即时零售显著增长；“渔家厨娘”特色菜品走进民宿，形成“观光—就餐—购伴手礼”的消费链路。线下火热，线上也忙。随着大量游客自发分享短视频，“中国紫菜之乡”等地理标志认知度大增，带动了直播电商、农播基地的流量上涨。

浪花里办赛 让“一场赛”旺“全季游”

除了看海，洞头的海还能“动”起来。横渡半屏海峡邀请赛、铁人三项国际公开赛、国际矶钓节……依托百岛独特的海湾与环岛绿道，赛事经济成了洞头文旅的另一张王牌。

在洞头，比赛绝不只是发令枪和终点线。赛场周边，渔俗展演、渔家号子和螺钿海陶非遗市集一字排开；赛道之外，跳岛游、沙滩露营、海鲜美食线路早已备好。赛事被转化为海岛的另一文化舞台，单一的“观赛”顺势变成了“赛事+演艺+度假”的深度消费。

但海岛旅游往往“夏旺冬淡”，如何破局？洞头选择“分季布局”：夏天做强铁人三项、沙滩运动、海钓等亲水赛事；冬天则布局冬泳、环岛徒步、山海野跑、龙狮争霸等常态化活动填补空白。此外，通过短视频直播、达人采风和异地推介，把赛事影响力沉淀为稳定的目的地吸引力，逐步构建起“重大赛事引爆、中小型赛事托底”的全时段体系，以赛事经济持续激活海岛文旅新业态。

指尖传非遗 把“老手艺”变“新日用”

来到洞头，怎能不带点“海味”回去？

在东海贝雕艺术博物馆，厚重娇脆的螺钿大件被拆解成了耳钉、发带、首饰盒。这些轻量化文创，不仅联动了《雁回时》《永夜星河》等热播剧，还与国际护肤品牌娇韵诗推了联名款。值得一提的是，《温州螺钿“非遗+影视”》项目还入选了“第七届长三角非遗节·十大非遗创新案例”。

“非遗第一要保真，第二质量要好。”省级非遗工坊带头人叶晶晶说。近年来，东海贝雕与锋味派、小仙炖等知名品牌频频联名。在她看来，一项工艺研发成功后，得靠品牌嫁接和展览才能快速占领市场。而面对市面上塑料假螺钿的冲击，她坚定走高端和品牌路线：“我们非常想和一些知名的服饰包包等品牌联动，今年我们的复刻品还跟着省文旅厅去了比利时和文莱参展，德国客户当场就询了价。”

相距不远的海陶美术馆里，负责人林公佐正谋划着一场“日用品革命”。五年前从北京回到洞头的他，原本从事特殊教育这一行。“加入海陶项目后，了解到海陶泥的重金属含量远低于食品级标准，且含铁量高对人体有益。”林公佐感慨，传统的茶具市场竞争太激烈了，他便把目光投向了水具、餐具和砂锅等日用器。

目前，海窑艺术空间已经搭建，常态化展出大型器物；海陶体验教室则吸引了大量旅游团前来研学。为了突破产能瓶颈，他正计划建设炼泥厂，把废海泥变废为宝。“原材料和技术都有了，我们正在对接市场，三到五年内要让海陶真正走向产业化。”

如今，废弃油罐里飘出咖啡香，海泥可以化作餐桌上的精美餐具，传统螺钿也可以变成年轻人手里的潮玩。洞头用这些看得见、摸得着的鲜活业态，让海岛风光有了具象的载体，写下了属于这座“海上花园”的文旅新篇章。

来 源：温州日报

原标题： 山海连轴转，非遗潮起来 洞头“海上花园”的文旅新体验

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com