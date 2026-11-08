温州日报 2026-11-08 10:11:25

由奥利弗奖获奖编剧苏西·米勒创作、周可执导，姚晨领衔主演，保剑锋、郭紫铭联袂出演的话剧《非穷尽列举》中文版于上周末在温州高新文化广场·大剧院（下称“小方印”）连演两场。这是“小方印”继多部高品质剧目之后，再度将具有全国关注度的戏剧作品引入温州，也为本地观众提供了一次在剧场中直面法律、亲情与人性复杂纠葛的思辨机会。

温州网讯 由奥利弗奖获奖编剧苏西·米勒创作、周可执导，姚晨领衔主演，保剑锋、郭紫铭联袂出演的话剧《非穷尽列举》中文版于上周末在温州高新文化广场·大剧院（下称“小方印”）连演两场。这是“小方印”继多部高品质剧目之后，再度将具有全国关注度的戏剧作品引入温州，也为本地观众提供了一次在剧场中直面法律、亲情与人性复杂纠葛的思辨机会。

据介绍，《非穷尽列举》是苏西·米勒“法律三部曲”的第二部，剧名取自法律术语，意指条文列举仅为示例，永远无法穷尽现实中的所有情形。故事围绕姚晨饰演的女法官杰西卡展开：她长期以司法者的身份捍卫规则与正义，但当儿子被卷入一起性侵指控时，职业信仰与家庭亲情之间的界限骤然崩塌。剧作采用复调叙事，融合独白、法庭交锋、日常对话与心理插叙，在现实、回忆与潜意识之间自由切换，不提供非黑即白的答案，而是将一位母亲在裁决者与家庭责任之间的撕扯层层展开。

演员阵容方面，阔别话剧舞台十余年的姚晨此次全程不下台，完成近乎“一镜到底”式的高强度演出，她在法庭上的冷静、作为母亲的困惑自责与独处时的迷茫之间形成鲜明反差。保剑锋饰演的律师迈克尔既是杰西卡职业上的同行，也是家庭中的伴侣，在危机到来时暴露出亲密关系中潜藏的张力。郭紫铭塑造的少年哈里则成为引爆这场家庭风暴的“变数”。导演周可与舞美团队以三层旋转圆环为核心视觉元素，圆环同向运转或逆向错位，直观外化人物摇摆失衡的内心世界，配合碎片化条状多媒体屏幕与冷暖交替的光影，在极简舞台上完成法庭、家庭与心理幻境之间的时空跳转。

温州丰运高新文化广场管理有限公司相关负责人在接受采访时表示，引进《非穷尽列举》这类兼具文学深度与舞台创新性的作品，是“小方印”持续深耕高端戏剧内容的方向之一。“温州观众对严肃戏剧的接受度在逐年提升，我们希望‘小方印’不只是一个演出场地，而成为本地观众与当代优秀戏剧作品之间的稳定通道。”据介绍，“小方印”在剧目选择上兼顾全国口碑作品与本土文化生态的培育，尤其是此次《非穷尽列举》剧组还邀请了50位观众直接参与舞台导览环节，通过探秘幕后，近距离感受一部戏是如何诞生的。后续，“小方印”还将围绕戏剧导赏等形式，持续降低普通观众走进剧场的门槛。

来 源：温州日报

原标题： 姚晨领衔《非穷尽列举》亮相“小方印” 高端戏剧资源持续注入温州文化版图

记者 陈佩蕾 通讯员 姜怡和

本文转自：温州新闻网 66wz.com