南部县特色产品亮相平阳坡南历史文化街区“凤凰集”

温州日报 2026-11-08 10:11:25

平阳坡南历史文化街区主题活动启幕，街区内凤凰集市集设置南部县农特产品展销摊位，集中展出20余种山货，搭配达人直播推介，依托街区人气拓宽帮扶产品销路。本次展销是东西部协作消费帮扶举措，实现消费与帮扶双向增益，后续还将持续借助各类活动载体推广南部特色农产品。

温州网讯 近日，“坡有好戏？五花八门逛坡南”主题活动在平阳坡南历史文化街区火热启幕，千年古街化身实景江湖大戏台，以演艺“五花”、沉浸式NPC互动“八门”两大核心板块打造全场景游园体验。百场演出从白天持续到夜晚，为街区积聚起旺盛的文旅人气。其中，“凤凰集”特色市集尤受关注。

在梧桐广场同步打造的“凤凰集”特色市集，汇集农特产品、文创手作等多元品类。其中，南部县农特产品特色摊位格外引人注目，鹿茸菇、桑叶茶、桂花酒、枸杞、五福茶、刀削面等20余种地道山货整齐陈列，琳琅满目的帮扶产品引得往来市民游客纷纷驻足挑选、采购。不少市民驻足摊位前，选购来自千里之外的南部特产，有市民表示：“这个桂花酒看着很不错，正好趁市集过来选购一些南部县的特产。”现场还有网红达人来到展位打卡直播，通过短视频镜头推介南部特产。线下同步发力，有效提升帮扶产品的知名度与影响力。本次展销活动由温州瓯瓷产业发展有限公司组织开展，为期7天，其中南部县农产品特色摊位是落实东西部协作帮扶的一项重要举措。依托坡南历史文化街区较高的人流量，展销摊位把南部县优质农特产品直接带到平阳群众家门口，让本地市民在逛市集、休闲游玩的同时，近距离认识、体验对口协作地区物产，便捷选购地道帮扶农产品。

“借助坡南‘凤凰集’这个热门市集平台，把南部县的特色农产品带到平阳街头，让大家逛市集就能够买到正宗的南部好物。”温州瓯瓷产业发展有限公司相关负责人表示，此次展销打通了从产地到市民消费端的渠道，既丰富了市集消费供给，满足市民多元消费需求，也为南部县农特产品开辟全新市场销路，实现消费与帮扶双向增益。

下一步，温州瓯瓷产业发展有限公司将持续挖掘市集、线下主题活动等传播展销载体，持续推广南部县优质农特产品，推动更多“南部好物”走进平阳寻常百姓家，持续放大东西部协作消费帮扶成效。

来 源：温州日报

原标题： 南部县特色产品 亮相坡南“凤凰集”

作者 山谷

本文转自：温州新闻网 66wz.com