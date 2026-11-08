潮新闻 2026-11-08 10:11:25

近日，由温州市总工会主办的“爱暖温州”2026中国工人大思政课系列首场活动走进中建八局青山418项目部，用一堂有温度的工人思政课，把党的创新理论、技能干货与暖心关怀送到职工身边。

近日，由温州市总工会主办的“爱暖温州”2026中国工人大思政课系列首场活动走进中建八局青山418项目部，用一堂有温度的工人思政课，把党的创新理论、技能干货与暖心关怀送到职工身边。

温州市总工会供图

活动现场，AI应用技能培训课吸引了不少职工前来“补课”。授课老师现场演示如何利用AI工具提升日常工作效率，不少职工边听边拿出手机跟着操作，大家纷纷感慨原来人工智能离日常工作生活这么近。

此外，浙江东方职业技术学院的学生们围绕青年创新项目资金风险铺展剧情，以线索搜证、质询交锋、多重反转的 “局中局” 叙事，还原隐蔽的权力围猎、微腐败滋生过程，直观展现围猎行为的渐进性与迷惑性。不同于传统说教宣讲，沉浸式的角色扮演，把岗位履职中的廉洁风险、职场抉择搬进舞台，演员接地气的演绎，将纪律底线、廉洁要义讲得鲜活透彻。跌宕起伏的剧情引发了现场职工的强烈共鸣，让廉洁警示教育在润物细无声中直抵人心。“这种形式特别好！既好看又受启发，给了大家深刻的警示作用。”一位现场观演的职工感慨道。

温州市总工会供图

思政的热潮在基层一线不断涌动，“娘家人来了”活动也同步把关爱直接送到建设者的工作岗位旁。在健康理疗摊位前，刚走下施工现场的建设者们体验着艾灸和针灸服务，舒缓平日里高强度劳动带来的身体疲劳；手机贴膜摊位前排起了小长队，工作人员麻利地帮大家清洁屏幕、换上新膜；现场还备好了热气腾腾的特色美食，工友们拿着小吃，利用工余间隙边吃边聊天，气氛轻松温馨……从健康守护到生活微服务，“娘家人”通过形式多样的“关爱菜单”，把温暖实实在在送到项目建设一线。“平时一直在工地忙，手机膜破了也懒得去换，针灸师傅还帮我按了按酸痛的肩膀。”现场职工指着崭新的手机屏幕笑着说，“这种服务送上门，心里觉得特别实惠、特别暖。”

前沿的AI技能学习、深刻的廉洁教育、接地气的贴心服务共同构成了有声有色、入脑入心的中国工人大思政课。温州市总工会相关负责人表示，温州市总工会“爱暖温州”中国工人大思政课系列活动还将持续走进企业、园区、社区，不断创新宣讲形式、丰富服务内容，让思政教育可感可及，让工会温暖直达广大职工身边。

来 源：潮新闻

原标题： 将“思政课”送到职工身边 温州市总工会让思政教育“活”起来

通讯员 邵晨晨 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com