潮新闻 2026-11-08 10:11:26

11月6日，第六届温州国际设计双年赛在温州科技馆开幕。这场持续到12月5日的赛事，以“数安山海·智汇园博”为核心主题，深度聚焦温州城市文化内核。

11月6日，第六届温州国际设计双年赛在温州科技馆开幕。这场持续到12月5日的赛事，以“数安山海·智汇园博”为核心主题，深度聚焦温州城市文化内核。

受访者供图

温州国际设计双年赛自2016年举办至今已历时十年。本届双年赛以“设计赋能城市未来，创新激活山海之城”为核心理念，将人工智能技术与设计全链条深度融合作为核心突破点，聚焦设计与文化、科技、时尚、产业、经济的跨界创新，探索AI赋能下设计支撑产业高质量发展的全新路径。自征集启动以来，面向全球企业、院校、机构和个人征集设计作品，收到国内外设计作品5000余件，经国内外设计界专家严格专业评审，最终247件作品入围终评。

本届双年赛以专业的行业前瞻性、高标准的国际评委阵容与严格的评判标准，倾力打造兼具国际视野、专业水准与AI创新特质的顶级设计盛会，突出温州“千年商港·幸福温州”的城市文化特色，展现文化古城、山水温州、科技瓯越的城市形象。活动将通过设计赛事、学术讲座，聚焦新质艺术设计的未来发展与人才培养。

受访者供图

本届赛事主要有三大亮点：

亮点一：精英汇聚，探索设计未来

本届双年赛与亚洲AIGC艺术设计应用教育联盟、无界AI联合推出AI视频大赛。11月7日，在温州市人民大会堂，专家们将围绕AI技术与设计教育、城市文化提升等议题展开深入研讨。他们是：浙江大学宁波理工学院设计学院院长、教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会副主任委员陈江；上海交通大学设计学院教授、上海清华国际创新中心未来设计研究院院长、“木马设计”创始人丁伟；中国美术学院雕塑与公共艺术学院党委书记兼副院长、教授郑靖；日本设计振兴会、日本工业设计学会副理事长、前丰田公司设计部部长御园秀一；英国皇家艺术学院设计硕士、英国皇家艺术学院荣誉院士、英国皇家艺术学会院士、世界知名工业设计师、普利创新董事长兼创意总监、中车四方全球创意总监保罗·普里斯特曼；美国帕森斯设计学院原院长、上海创新创意设计研究院首席创意官西蒙·柯林斯。

亮点二：数智山海，AI设计城市提升

本届双年赛设置产品设计（应急安防、时尚文化两个赛道）、环境艺术、海报、“全民字造”文创产品专项四大赛项，四大赛项均开设专业组与学生组，面向全球征集作品。通过展、赛搭建数字科技与传统文化的对话平台，深入挖掘并创新展现温州山海文化、古港文化与海洋文化在智能科技时代的交融之美。入围作品不仅展现了设计师们对传统文化的深刻理解与尊重，更体现了他们在传统与现代、科技与艺术、民族与世界之间寻找平衡与对话的努力，向世界传递温州深厚的历史文化底蕴和开放包容的文化态度，展现了文化多样性和创造力在现代社会中的无限可能。

受访者供图

亮点三：创新字造，助力非遗急需

2010年，瑞安木活字印刷术作为“中国活字印刷术”的重要组成部分，被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。这一古老技艺承载着中华文明的智慧，但在现代化进程中面临传承断层的挑战。为破解这一困境，瑞安市委宣传部、瑞安市文化和广电旅游体育局委托双年赛组委会，以“全民参与、跨界融合、动态传承”为核心理念，专门开辟“全民字造：木活字公共创新计划”专项产品设计赛道，推动木活字技艺从“静态保护”走向“动态传承”。赛道面向全球设计者征集木活字主题文创产品，以设计之力激活非遗基因，探索非遗活态传承的新路径，为急需保护的非遗项目注入当代设计动能。

本届双年赛在中共温州市委宣传部、中国室内装饰协会的指导下，由浙江安防职业技术学院与温州市科学技术协会联合主办。这不仅是一场视觉与思维的盛宴，更是一次文化与科技的深度碰撞。通过赛事、展览、学术研讨，推动设计与文化、科技、时尚、产业、经济的融合创新，展现和推广前沿的设计理念和设计表达，用独特的视角和前瞻性的思维，与温州共同探索设计的无限可能。双年赛以设计赋能推动社会进步、助力文化传承和经济发展，推动温州古港文化和海上丝路文化的传承与发展，让世界领略温州独特的文化魅力，展现设计在传承和创新文化中的独特价值，为温州文化交流和经济发展贡献更多的智慧和力量。

来 源：潮新闻

原标题： 设计赋能城市未来 第六届温州国际设计双年赛开幕

记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com