温州日报 2026-11-08 10:11:27

走向艺术” 概念秀在七都温州罗丹艺术中心启幕，四方共建的温州美学经济时尚艺术发布中心同步落地。该中心依托北服资源，联动服装产业，本土品牌带来罗丹美学主题时装秀，后续将常态化开展各类时尚艺术活动，助力温州服装产业向美学原创升级，赋能文旅发展。

温州网讯 11月7日下午，“走向艺术”概念秀系列活动在位于市区七都的温州罗丹艺术中心启幕，同时宣布温州美学经济时尚艺术发布中心正式落地该艺术中心。

该发布中心由北京服装学院、温州美学经济研究院、温州市服装商会、温州观止服饰设计有限公司四方共建，依托北京服装学院专业学术资源，深耕温州成熟服装产业根基，打通艺术、学术、产业与品牌的融合通道，将罗丹艺术中心从单一艺术展馆升级为集美学研究、原创孵化、时尚发布、艺术消费于一体的综合性城市美学阵地。同时，也作为温州探索艺术、时尚、产业、文旅深度融合的重要平台。

温州罗丹艺术中心于2026年6月30日正式开馆，由温籍旅法“侨三代”吴静创办，是法国罗丹博物馆官方授权的全国地级市首座罗丹艺术中心。

现场，本土品牌观止服饰举行“走向艺术”概念时尚大秀。该品牌深耕行业二十余年，以罗丹雕塑的线条、光影与力量美学为灵感，发布60套原创服饰造型，结合古今美学理念，诠释AI时代下艺术赋能生活的全新内涵，生动展现温州本土原创设计实力。

据悉，该发布中心落地后将常态化开展美学论坛、季度时尚快闪秀、设计师孵化、美学集市等多元活动，推动温州服装产业从传统制造向原创设计、高端美学升级，持续培育“艺术+时尚”城市特色IP，丰富市民艺术生活场景，以美学经济持续为温州文旅高质量发展赋能增效。

来 源：温州日报

原标题： 温州美学经济时尚发布中心落地罗丹艺术中心

记者 洪越风

本文转自：温州新闻网 66wz.com