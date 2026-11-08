温州日报 2026-11-08 10:11:27

11月7日下午，由温州市图书馆主办，阅秀汇朗诵社、瓯海区塘河文学社承办的“一山一水一乡愁 半城诗韵半城歌——大罗山主题朗诵沙龙”在市图书馆举行，线上线下近4000位读者、文学爱好者参与。沙龙由林晔主持，共演绎18篇本地原创作品。

温州网讯 11月7日下午，由温州市图书馆主办，阅秀汇朗诵社、瓯海区塘河文学社承办的“一山一水一乡愁 半城诗韵半城歌——大罗山主题朗诵沙龙”在市图书馆举行，线上线下近4000位读者、文学爱好者参与。沙龙由林晔主持，共演绎18篇本地原创作品。

大罗山古称泉山，是温州文化地标，山中留存普明寺、罗峰书院、仙岩书院等人文遗迹，谢灵运、王叔果等历代文人曾到此游历吟咏。本场沙龙分“罗山启韵”序章、“罗山揽翠”“瓯麓寻踪”“云麓寄情”三个主体篇章及尾声“潭绿留声”。“罗山揽翠”重在写景，《大罗山行》《大罗山的石头》《梅雨潭探幽》等作品呈现层峦怪石、涧谷清幽；“瓯麓寻踪”转向人文烟火，写古寺黄昏、古村桂香；“云麓寄情”则抒写山间村居日常与故地重游的感怀。

压轴环节，黄琛迪领诵，全体参演人员共同诵读朱自清散文《绿》节选，与现场本土诗文相互呼应。此次朗诵的大部分作品，是温州本地诗人、作家走进大罗山实地采风后创作的新作。古时大罗山是文人游历、读书讲学之地，如今本土创作者接续文脉，落笔家乡山水，再由朗诵者赋予文字声音的生命力。

此次沙龙是温州市图书馆全民阅读实践之一，将山野间的罗山诗意请进图书馆，以诵读传播温州山水人文故事。

来 源：温州日报

原标题： 大罗山主题朗诵沙龙温图上演 18篇本地原创作品诵读山水乡愁

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com