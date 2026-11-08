全国唯一！鹿城这家农贸市场入选2026年零售业创新提升案例集

鹿城发布 2026-11-08 10:11:27

有着40多年历史的鹿城松台农贸市场入选商务部2026零售业创新提升案例集，是全国唯一上榜农贸市场。市场采取微改造优化布局设施，配套智能溯源设备强化食安监管，打造本土童谣文化IP，丰富便民业态，转型为综合性生活服务场所，兼顾烟火气、民生保障与文化传承。

菜市场是城市里最具烟火气的地方。随着城市的发展，菜市场在保留了烟火气和地方特色的同时，也在悄悄发生着变化。近日，商务部发布2026年零售业创新提升案例集，鹿城松台农贸市场上榜，为全国唯一入选的农贸市场。一座有着40多年历史的老菜场，因何进入这份名单？这得从一年前的改造说起。

去年，鹿城区启动松台农贸市场改造提升工程，市场没有大拆大建，而是在原有空间肌理上做精细化调整。改造后，市场总建筑面积超4000平方米，305个摊位重新排布，整体动线呈“田”字形贯通，一层主营水产，二层布局蔬菜、熟食、肉类等业态，功能分区实现“干湿分离”。全新空调和新风系统投入使用，水产区排水系统同步优化。

空间改了，管理方式也跟着变。市场投入智能溯源秤和AI识别秤，交易数据实时上云，来源可查、去向可追。安全智慧检测中心对农产品进行快速检测，检测结果在公示栏实时公布。鹿城区市场监管局还通过完善食品安全制度、开展经营户培训，并在市场内落实“你点我检”等举措，把“买得放心”融入日常监管全过程。

除了硬件和管理，市场还在文化上做了文章。围绕温州童谣《叮叮当》打造“松台声纹”主题IP，设计“叮叮当”形象、温州话表情包及主题展示墙，并制作《松台食韵》形象片。该IP形象以铃铛为元素，支持温州话、普通话双语和市民互动，定期推荐时令食材，把当地饮食文化嵌入现代市场空间，让菜场不再只是交易场所，成为一处可辨识的地域文化入口。

业态上，市场新增生猛海鲜区、便民休闲区、共享厨房和早餐服务点，从单一采购场所向集采购、餐饮、休闲于一体的“生活服务综合体”转型。据统计，市场日均客流量较改造前上升约1000人次，节假日客流增长更为明显。空间、管理、文化、业态同步推进，让这座老菜场在民生保障、文化传承与城市更新之间找到了平衡点，让老菜场一边守着烟火气，一边积攒着新人气。

来 源：鹿城发布

原标题： 全国唯一！鹿城这家农贸市场入选→

本文转自：温州新闻网 66wz.com