乐清银溪水库工程顺利通过导（截）流阶段验收

乐清发布 2026-11-08 10:11:28

水利工程建设好消息不断！近日，记者从市水利局获悉，银溪水库工程顺利通过导（截）流阶段验收，为后续大坝主体施工，全面开展创造了有利条件。根据施工计划，该工程预计于2030年建成投用。

水利工程建设好消息不断！近日，记者从市水利局获悉，银溪水库工程顺利通过导（截）流阶段验收，为后续大坝主体施工，全面开展创造了有利条件。

银溪水库效果图

导（截）流阶段验收是大坝主体施工的重要前置条件。“验收通过后，施工期坝址上游河道来水今后可由导流洞有序导排，坝址河床具备干地施工条件，项目全面转入坝基开挖、大坝浇筑等主体工程攻坚期。”据市交通水利集团项目经办人介绍，导流隧洞布置于大坝右岸，全长约543米，目前隧洞已经具备通水行洪条件，施工团队正抢抓晴好天气赶工期，全力推进大坝上下游围堰施工。

近日，银溪水库工程上游围堰施工现场一派繁忙。运输车辆沿着山间便道有序往返，一车车石料、土方卸料就位，推土机紧随其后推铺整平，压路机来回碾压夯实，工人沿着堰坡修整坡面、铺设防渗防护层。“大坝上游子围堰已于10月30日顺利合龙，施工单位正在按照设计要求，逐层加高填筑。”项目经办人介绍，现场施工作业人员有50余名，工期安排紧凑。

据了解，银溪水库工程是浙江省“千项万亿”重大项目、省“十四五”水安全保障规划重点水利工程。工程位于乐清主城区西北侧银溪流域、十八玍水库大坝上游，总投资11.4亿元，是一座以防洪、供水为主，兼顾改善水生态环境的中型水库。“项目地处山谷，沿银溪主河道铺展，仅有一条进山道路，材料运输、通行疏导压力大。”市交通水利集团项目经办人介绍，为顺利推进项目，市水利局、市交水集团联合乐成街道修建交通保通绕行道路，实现施工区域封闭作业；针对山体孤石、裂隙密布等复杂地质条件，委托第三方实时监测危石震动，配合无人机航拍巡查山体状况。同时，依靠银溪水库施工期信息化监管平台，汇聚进度、监测等全部施工数据，实现数字化管控。

根据施工计划，该工程预计于2030年建成投用。建成后，银溪水库将成为乐柳虹平原上一道坚实的防洪“安全阀”和城乡供水“大水缸”，可提升下游银溪沿线的防洪能力，为乐柳虹平原新增年供水量600万立方米，有效提高约15万人口的用水安全。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清新建一座中型水库，传来好消息！

本文转自：温州新闻网 66wz.com