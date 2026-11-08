新华网 2026-11-08 11:25:00

来自全国各级各类媒体的378件作品获中国新闻奖，其中，特别奖3件、一等奖71件、二等奖117件、三等奖187件；长江韬奋奖长江系列获奖者10人、韬奋系列获奖者10人。

由中华全国新闻工作者协会主办的第36届中国新闻奖、第19届长江韬奋奖评选结果11月8日揭晓。来自全国各级各类媒体的378件作品获中国新闻奖，其中，特别奖3件、一等奖71件、二等奖117件、三等奖187件；长江韬奋奖长江系列获奖者10人、韬奋系列获奖者10人。

本次评选中，人民日报评论《中华民族伟大复兴势不可挡》、新华社国际传播《Xi Focus: How Xi's crackdown on excess reshapes China（聚焦核心｜八项规定如何深刻改变中国）》、中央广播电视总台消息《我国第一艘电磁弹射型航空母舰入列 习近平出席入列授旗仪式并登舰视察》3件作品获得特别奖。

多件反映2025年重点工作、重要活动、重大典型的优秀新闻作品获得高等级奖项。经济日报《跟着会长看中国制造》、深圳特区报《华强北日均300万件包裹链动全球》等作品，生动展示了高质量发展取得的显著成效。光明日报《只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生——瀚海戈壁里这些可歌可泣的故事》、现代快报《百岁老书翁守着百年旧书店：爱书的人多，书香不会散！》等作品，以普通人物为主体、鲜活故事为载体，传播效果突出。潮新闻《“150毫升的水，100分的服务”：精准刻度背后是温度》、湖南广播电视台《“12345”不能如此“一、二、三、四、五”》等时事评论作品，观点鲜明、解疑释惑、凝聚共识。第一财经《买来的出口数据：耗费地方财政，对经济无实质带动》、大众网《独立调查丨新能源汽车维修困局：除了4S店，凭啥没得选？》等舆论监督作品直面问题、深挖症结，产生广泛影响、推动问题解决，彰显了新闻工作者的责任担当。中国日报《How China turned desert green?（中国人如何重塑沙漠？）》、义乌市融媒体中心《Yiwu's African Dream（出海非洲）》等作品，兼顾宏大主题与微观切口，依托全媒体渠道，适配海外受众习惯，对外传播效果好，展示出主流媒体在国际传播中的创新探索。

第19届长江韬奋奖长江系列10位获奖者是（以姓氏笔画为序）：新华报业传媒集团双传学、中国新闻社齐彬、中国青年报社李超、辽宁广播电视台陈曦、四川广播电视台陈军、西藏广播电视台罗华、湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）罗迎春、北京日报社郭涛、河南日报社童浩麟、中央广播电视总台穆莉。韬奋系列10位获奖者是（以姓氏笔画为序）：新华通讯社方立新、青海日报社王丽一、人民日报社王斌来、重庆日报报业集团刘长发、河北广播电视台（集团）朱新、浙江日报报业集团张亮、中央广播电视总台张勤、深圳报业集团唐亚明、工人日报社郭强、解放军新闻传播中心颜军。20位获奖者政治立场坚定，业务能力突出，作风扎实、勇于创新，主动投身主流媒体系统性变革，为巩固壮大主流思想舆论作出积极贡献。

来 源：新华网

原标题： 第36届中国新闻奖、第19届长江韬奋奖评选结果揭晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com