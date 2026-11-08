鸣笛起锚 中国第43次南极考察队出征

新华网 2026-11-08 11:25:56

11月7日，自然资源部组织的中国第43次南极考察队从海南三亚南山港鸣笛出征，奔赴南极。此次考察采用“雪龙”号、“雪龙2”号和“大洋号”三船保障模式，国内100多家单位的600余名队员参加，预计将于2027年4月完成任务后返航。其中，“雪龙”号已于11月3日从上海出发直接前往南极，目前抵达赤道附近。

长风相送，极境可期。

11月7日，自然资源部组织的中国第43次南极考察队从海南三亚南山港鸣笛出征，奔赴南极。

此次考察采用“雪龙”号、“雪龙2”号和“大洋号”三船保障模式，国内100多家单位的600余名队员参加，预计将于2027年4月完成任务后返航。其中，“雪龙”号已于11月3日从上海出发直接前往南极，目前抵达赤道附近。

11月7日恰逢立冬。从热带出发，奔赴南极，这场远征看点满满。

“每次南极之旅都是挑战与收获并存，希望大家平安顺利归来的同时，以更多科研成果为极地考察事业添砖加瓦。”驾驶舱内“雪龙2”号大副祝鹏涛说。

在三亚南山港拍摄的“雪龙2”号极地科考破冰船（无人机照片）。新华社记者 郭程 摄

从1984年我国首次踏足南极到第43次起程，一轮轮航次远渡重洋、接续挺进，这片遥远而神秘的冰原大陆缘何令一代代科考人锲而不舍？

翻开“十五五”规划纲要，海洋强国位列16个“强国”建设目标之一，“深海深地极地探测”列入109项重大工程项目，这些无不印证开展南极考察对加快海洋强国建设与海洋经济高质量发展的重大现实意义。

作为“十五五”时期我国首次南极考察，冬去春回，这趟近半年的“长差”又有哪些新任务？

——验收。2024年2月7日，以中华民族的祖脉命名的秦岭站正式开站，填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白。“本次考察将全面完成包括秦岭站主楼、通信系统、污水处理等配套设施在内的现场建设收尾和验收工作，进一步提升考察站运行保障和科学研究支撑能力。”秦岭站站长罗光富说，考察同时还将推动极地海洋和冰间湖长期监测等工作的深入开展。

——夯基。考察站是极地科考的重要基础，第43次南极考察一方面将开展玛丽·伯德地考察站拟选配套设施踏勘测绘，另一方面，据中山站站长金鑫淼介绍，由于长城站、中山站建站时间久、设施运行时间长，考察队还将对两站升级改造进行前期准备，包括对储油罐设施、站上建筑安全等进行监测评估。

——攻坚。继第42次南极考察成功钻穿3413米冰盖后，本次考察将继续开展麒麟冰下湖上覆冰盖快速清洁热水钻探并进行冰下湖原位观测和采样。此外，考察队还将围绕气候变化对南大洋生态系统的影响，通过锚系潜标、箱式抓斗、生物拖网及自动化监测等方式，开展物理海洋、海洋化学、海洋生物等多学科综合调查与长期监测。

——试炼。近年来，极地考察领域不断涌现大型无人直升机、履带式大马力牵引车等国产“利器”。今年，不仅我国自主研发制造的AR500大型无人直升机、第三代“雪豹”6×6轮式载具、新一代内陆考察增压建筑群等国产设施设备将在南极测试应用，考察队还计划组织履带式大马力牵引车THT550冰原验证，开展大厚度雪面压实装备研发和移动式全模块拼装航站样机验证，不断提升我国极地技术装备自主保障能力。

——协同。除了自身修炼“内功”，此次南极考察还将围绕国家需求和全球科技前沿，与挪威、智利、保加利亚等国合作开展南极冰盖、地质、冰雪环境等领域研究，邀请泰国、法国、比利时、葡萄牙等国和中国香港、澳门地区科研人员参与此次南极考察，以开放之姿共攀创新高峰。

“在冰封之域追寻科学答案，我们有信心完成任务！”中国第43次南极考察队领队、首席科学家张体军表示，考察队将以更多新进展、新突破、新贡献展现极地工作者的精神风貌，为认识极地、保护极地、利用极地写下新的篇章。

来 源：新华网

原标题： 新华鲜报丨鸣笛起锚 中国第43次南极考察队出征

记者 邹多为 戴锦镕 王立彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com