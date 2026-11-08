新华网 2026-11-08 11:25:00

在7日于北京举行的第七届世界媒体峰会开幕式上，新华社国家高端智库发布《“人工智能+媒体”全球发展年度蓝皮书（2026）》智库报告。

这是《“人工智能+媒体”全球发展年度蓝皮书（2026）》。在11月7日于北京举行的第七届世界媒体峰会开幕式上，新华社国家高端智库发布《“人工智能+媒体”全球发展年度蓝皮书（2026）》智库报告。新华社记者 金立旺 摄

在7日于北京举行的第七届世界媒体峰会开幕式上，新华社国家高端智库发布《“人工智能+媒体”全球发展年度蓝皮书（2026）》智库报告。

报告全文约1.5万字，包括“新跃升”“新变革”“新挑战”“新愿景”4个部分。报告提出，人工智能技术正加快重塑全球信息生态和传播权力结构，给新闻媒体带来新的机遇和挑战：生成能力的跃升丰富了内容供给，也让伪造变得轻而易举；智能入口带来新的触达渠道，也削弱了媒体与用户之间的直接联系；智能工具提升了生产效率，也对媒体的组织能力和专业规范提出了新要求；技术扩散惠及更多民众，也在拉大不同区域间的智能鸿沟。

报告呼吁，全球新闻媒体需要坚定发展信心、明确角色定位、凝聚价值共识、勇担职责使命，做技术普惠的“赋能者”、数字伦理的“先行者”、应用规则的“共建者”、数字权益的“守护者”、交流互鉴的“架桥者”，共同构建可信、公平、向善的信息传播新秩序。

新华社国家高端智库近年来围绕国内外重大问题开展前瞻性、战略性、储备性研究，形成了众多具有广泛影响的智库研究成果。

第七届世界媒体峰会于2026年11月5日至9日在北京举行，由新华通讯社、北京市人民政府共同主办，主题为“智能变革中的媒体使命与合作行动”。来自全球112个国家和地区的近330家主流媒体、智库、政府部门及联合国和其他国际组织等机构的近500名代表参会。

这是《“人工智能+媒体”全球发展年度蓝皮书（2026）》。新华社记者 金立旺 摄

来 源：新华网

原标题： 《“人工智能+媒体”全球发展年度蓝皮书（2026）》智库报告发布

记者 李成、吴文诩

本文转自：温州新闻网 66wz.com