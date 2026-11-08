新华网 2026-11-08 11:25:57

第九届进博会上，展商来自五洲四海，展品覆盖千行百业。一场展会，万千“不同”。置身现场，既能感受到“回头客”的信任，也能体会到“头回客”的热情。参展故事各不相同，相同的，是对进博会的信心与期待。

对多次赴约的老朋友来说，进博会是常来常新的合作平台。法国食品饮料企业保乐力加集团是9届进博会的“全勤生”。集团中国区首席执行官朱利安·埃马尔说，9年来，进博会有了“更多展商、更多创新、更多机遇”，保乐力加的参展收获，也从产品展示推广延伸至创新合作。“进博会总能创造新的合作机会，每年的进博之行都令我们充满期待。”

对首次参展的新朋友来说，进博会是“一见倾心”的机遇之窗。“展会的规模与活力超出想象！”来自瑞士的参展商西蒙娜·波特曼今年首次参加进博会就收获了意外之喜——开展不久，她带来的多款防晒产品就吸引到“远超预期”的合作意向，这让她信心满满。波特曼说，参加进博会“是一次全新探索，也是向中国市场迈出的充满希望的第一步”。

来了还想来，刚来就盼再来。进博会的吸引力，就在新老朋友的相会中。

再把目光投向琳琅满目的展品。从传统工艺到现代科技，从质朴天然的手工制品到精密复杂的工业产品，从覆盖衣食住行的日常好物到引领行业变革的尖端成果……展品千差万别，却同样折射出中国市场的无限潜力。

参展商对记者道出了看好中国市场的缘由：秘鲁特色农产品寻求的，是中国“线上销售渠道蕴藏的商机”；毛里求斯咖啡商看中的，是中国对咖啡“不断上升的消费需求”；德国能源企业着眼的，是中国能源转型带来的技术应用空间……

需求多元的中国大市场，也吸引着万千“看不见”的贸易。在检测认证、行业咨询等服贸企业的展台前，不时有参观者驻足交流。得益于进博会，美国商业信息服务机构邓白氏的服务产品走进了中国互联网、能源化工等行业，得到广泛认可。邓白氏中国区总裁吴广宇说，邓白氏在中国的发展依托的是中国完整产业体系和创新应用场景催生的庞大服务需求。进博会帮助邓白氏了解中国市场，市场需求又推动邓白氏不断创新，助力中国企业走向世界。

不论是行业巨头还是“小而美”企业，不论是发达国家、发展中国家还是最不发达国家，都能通过进博会共享中国高水平对外开放的机遇。

本届进博会上，发达经济体的参展热情不减。在大型跨国企业眼中，进博会是与中国伙伴深化产业协同、加强创新合作的重要纽带。

“中国正加速成为全球创新的重要策源地。”美国GE医疗全球执行副总裁宋为群说，借助进博会的开放平台，GE医疗不断强化与中国的创新生态共建，展出的多款先进设备都是由中国主导研发、融合全球资源、落地中国临床应用并走向全球，中国的创新能力已成为其不可或缺的“引擎”。

在全球南方国家看来，进博会是共享中国开放红利、拓展自身发展空间的平台。多年来，进博会为最不发达国家展商提供免费展位，今年更升级亚非产品专区，助力“南方好物”走进中国。

“长远”是不少南方国家展商口中的高频词：卢旺达蜂蜜商提及进博会带动当地就业的“长远效益”；巴西矿业公司认为进博会为企业“长远经营增添动力”；肯尼亚国家馆工作人员说，中国的零关税政策吸引了更多当地出口商参加今年的进博会，为“本土产业长远发展”创造条件……

迎的是五洲客，计的是天下利。进博会的精彩，在于它汇聚了如此多的“不同”，更在于中国市场的强大活力与吸引力以及高水平开放的独特魅力，让这些“不同”进行着一场共同的奔赴。

来 源：新华网

原标题： 第九届进博会丨透视进博：在进博会，寻找“不同”的答案

记者 阚静文 陆佳飞 宿亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com