新华网 2026-11-08 11:25:57

第39届世界蹦床锦标赛7日在南京扬子江国际会议中心决出男、女网上团体金牌，中国队在女团项目上卫冕，并夺得男团亚军。

第39届世界蹦床锦标赛7日在南京扬子江国际会议中心决出男、女网上团体金牌，中国队在女团项目上卫冕，并夺得男团亚军。

11月7日，冠军中国队（中）、亚军俄罗斯队（左）与季军白俄罗斯队在颁奖仪式上合影。新华社记者 许雅楠 摄

当日率先进行的奥运项目男、女网上个人半决赛中，24名选手争夺8个决赛名额。中国队的王梓赛、严浪宇分别以第二和第四的身份晋级男子决赛。严浪宇表示，从资格赛到半决赛，整体上越来越好，发挥更稳定了，这也是自己一直努力的方向。“我这次的目标就是个人能进决赛，团体保持稳定。既然已经到了决赛，就像亚运会一样全力以赴就好。”名古屋亚运会上，严浪宇曾力压队友王梓赛夺冠。

女子网上个人半决赛中，东京奥运会冠军朱雪莹克服脚伤困扰，以第一身份晋级。张欣欣和张瑜分列七、八位，但一支队伍只能有两人晋级决赛，因此张瑜遗憾止步。赛后朱雪莹表示脚还能坚持住，状态和预赛比在一步步向上走。

11月7日，中国队选手朱雪莹在比赛后致意。新华社记者 许雅楠 摄

晚间进行的团体争夺，8支队伍每队三人出战，分别分在三个小组，每人一次试跳机会，按得分高低小组排名，分别获得10、8、6、5、4、3、2、1分，三人总分决定最终排名。

中国女队整体实力均衡，三人都表现不俗。前两个出场的张瑜和朱雪莹分别得到56.94分和57.64分，均排名小组第二。张欣欣拿到57.08分，获得最后一个小组的第一，中国队最终以26分卫冕。俄罗斯和白俄罗斯队分列二、三位。

11月7日，中国队选手王梓赛在比赛中。新华社记者 许雅楠 摄

男团冠军悬念保持到了最后一刻。中国队第一个出场的林振宇得到61.23分，排名第四，白俄罗斯队的亚斯克维奇排名第一；刚加冕世界杯赛年度总冠军的王梓赛随后发挥出高水平，以65.19分拿到第二组第一；奥运会两连冠得主、白俄罗斯名将伊万·利特维诺维奇发挥一般，排名第四，两队总分均为15分。两组均拿到第二的俄罗斯队以16分排在第一。

最后一组比赛，严浪宇落地出现失误，拿到62.52分，在仅剩白俄罗斯选手布伊卢没出场的情况下，锁定小组第二，也让中国队总分反超俄罗斯队。全场最后一个登场的布伊卢表现出色，稳稳拿到64.280分，帮助白俄罗斯队以25分登顶。中国队23分获得银牌，俄罗斯队22分获铜牌。

8日将进行男、女网上个人决赛。

来 源：新华网

原标题： 蹦床世锦赛：中国队女团卫冕、男团夺银

记者 王恒志、卢羽晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com