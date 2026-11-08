新华网 2026-11-08 11:25:57

美国2026年中期选举结束，美国司法部3名高级别官员相继辞职。据美国媒体分析，司法部出现“离职潮”在意料之中。随着共和党失去国会参众两院控制权，特朗普政府将陷入“跛脚”困境，司法部一些官员重返回报丰厚的律所工作并不意外。

美国2026年中期选举结束，美国司法部3名高级别官员相继辞职。据美国媒体分析，司法部出现“离职潮”在意料之中。随着共和党失去国会参众两院控制权，特朗普政府将陷入“跛脚”困境，司法部一些官员重返回报丰厚的律所工作并不意外。

美司法部长托德·布兰奇6日宣布，佛罗里达州南区联邦检察官贾森·雷丁·基尼奥内斯、分管国家安全事务的助理司法部长约翰·艾森伯格辞职。一天前，布兰奇证实分管民权事务的助理司法部长哈米特·迪隆辞职。

迪隆10月就已向白宫报告辞职意向，同意留任至中期选举结束。迪隆的发言人说，迪隆将回到自己的律所“迪隆法律集团”工作。

这是8月17日拍摄的美国首都华盛顿白宫。新华社记者李睿摄

路透社报道，上述官员辞职后，美国司法部的两项重大任务，即重新调查上届政府执法和情报部门对总统特朗普的指控、围绕“多元化、公平与包容”政策与联邦政府“硬刚”的高校打司法攻防战，如今都没有了主管领导。

美国有线电视新闻网（CNN）援引知情人士说法报道，基尼奥内斯辞职的消息让位于迈阿密的佛州南区联邦检察官办公室工作人员感到“震惊”。

基尼奥内斯去年起出任这一职务，牵头对特朗普的一大批“敌人”启动所谓的“大阴谋”调查，其中包括5月起诉古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗。这一诉讼被认为是美国对古巴施压举措的一部分。

美联社援引知情人士说法报道，基尼奥内斯辞职前，华盛顿多名官员就对“大阴谋”调查办公室的管理感到不满，一连串调查人员流失及调查进展迟缓的迹象已经显现。最近几周，调查人员推迟了数名证人在大陪审团作证的计划。

这是2022年3月10日在美国首都华盛顿拍摄的美国司法部大楼。新华社记者刘杰摄

“大阴谋”调查启动以来已多次受挫。去年4月，牵头调查美国中央情报局前局长约翰·布伦南的一名国家安全检察官被替换；哥伦比亚特区前任检察官约瑟夫·迪吉诺瓦接手调查，于9月辞职离开司法部。

艾森伯格分管的部门也参与了司法部一些有争议的行动，比如突袭《华盛顿邮报》记者的住所以展开泄密调查。这家媒体7月报道了特朗普新“空军一号”专机存在安全缺陷，参与报道的多名记者因此收到传票。此外，这个部门参与了司法部发布爱泼斯坦案文件前的审核。司法部1月30日公布最后一批爱泼斯坦案文件，但大量内容被涂黑。多方指责司法部“选择性公布”文件，存在司法不公、权势干预司法等问题。

路透社评述，在中期选举失利后，高级别政府官员离职的情况并不罕见。眼下，民主党人正准备对特朗普政府展开调查。CNN报道，即便基尼奥内斯等人离职，民主党人也不会失去对他们启动调查的兴趣。

来 源：新华网

原标题： 选举失利引发离职潮？美司法部高官接连辞职

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com