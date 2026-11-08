波兰克拉科夫枪击事件死亡人数升至6人
新华网 2026-11-08 11:25:58
据多家波兰媒体7日报道，波兰克拉科夫中央广场当天发生的枪击事件，已造成6人死亡、15人受伤，伤者包括3名警员。
据多家波兰媒体7日报道，波兰克拉科夫中央广场当天发生的枪击事件，已造成6人死亡、15人受伤，伤者包括3名警员。
报道说，枪手驾车过程中随机向路人开枪，后与警方发生交火，枪手受伤后被送往医院。报道援引国防部消息人士的话说，枪手可能是一名退伍军人。
小波兰省警方发言人卡塔日娜·西斯洛当天对媒体表示，被捕枪手是波兰人，具体身份有待查明。根据目前调查情况判断，作案者只有一人。警方在迪特拉街与斯特拉多姆街交叉路口将其拘捕，被捕时枪手身着军用服装，使用军用型长枪。警方还在其汽车内查获大量枪支弹药。
另据报道，波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基已下令全面查明事件情况，并向遇难者、受伤者及其家属表达慰问。波兰总理唐纳德·图斯克正前往克拉科夫途中。波兰司法部长瓦尔德马·茹雷克当天表示，检察官、警方及有关部门正在现场勘查痕迹、调查袭击的具体情况。
来 源：新华网
原标题： 波兰克拉科夫枪击事件死亡人数升至6人
记者 岳媛媛
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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